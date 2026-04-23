Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz

BRATISLAVA - Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže v noci na piatok (24. 4.) vyskytnúť prízemný mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre celý Banskobystrický kraj. Rovnako pre okresy Košice-okolie, Gelnica, Rožňava a Levice. „Vo výške piatich centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia,“ uviedol SHMÚ.
Výstrahy platia predbežne od polnoci do 7.00 h.