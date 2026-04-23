Cez Družbu už tečie prvá ropa: Fico chváli svoju vládu, Maďarov aj Brusel! Reaguje aj Pellegrini

BRATISLAVA - Cez ropovod Družba má vo štvrtok prísť na Slovensko 13 500 ton ropy, do konca apríla by to podľa harmonogramu malo byť 119 000 ton. Táto ropa bude prevezená štátnou akciovou spoločnosťou Transpetrol predovšetkým do rafinérie Slovnaft. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Rafinéria Slovnaft už ide na plný výkon, jej spotreba ropy je približne 17 000 ton denne a bude závisieť od rozhodnutia spoločnosti MOL, či pôjde ropa cez Adriu alebo cez Družbu, alebo to bude kombinácia,“ priblížila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) s tým, že ak nebude fungovať južná vetva z Ukrajiny do Maďarska, Slovensko môže dodávať aj do maďarskej rafinérie.
„Dodávky ropy cez ropovod Družba prispejú k stabilite nielen stredoeurópskeho, ale možno aj celoeurópskeho regiónu,“ poznamenala Saková v súvislosti s rušením letov spoločnosti Lufthansa v dôsledku nízkych zásob leteckého benzínu.
Na obnovení dodávok má podľa premiéra významný podiel aj vláda SR, spolu s maďarskou vládou a Európskou komisiou. Poďakoval aj ministerstvu hospodárstva a spoločnosti Transpetrol. Zároveň zopakoval svoje presvedčenie, že Ukrajina zastavila dodávky z politických dôvodov „Myslím si, že otvorenie ropovodu Družba dnes ráno o druhej je jasným potvrdením toho, že ropovod Družba nebol poškodený,“ vyhlásil Fico.
Prezident Pellegrini rozhodnutie víta
Prezident Peter Pellegrini rozhodnutie Ukrajiny opätovne spustiť dodávky ropy cez ropovod Družba pre Slovensko a Maďarsko víta. Podľa prezidentskej kancelárie v dnešnej geopolitickej situácii, keď kvôli vojnovým konfliktom rapídne rastú ceny energií a je ich čoraz väčší nedostatok, pomôže ropa z ropovodu Družba pri stabilizácii cien pohonných hmôt a rozšíri možnosť zásobovania rafinérií v oboch krajinách.
Ropa začala pritekať počas noci
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) dnes uviedla, že na Slovensko začala vo štvrtok ráno o 2.00 h po takmer troch mesiacoch pritekať ruská ropa ropovodom Družba. „Aktuálne príjem ropy prebieha v súlade s odsúhlaseným plánom,“ uviedla Saková. Ten mala podľa predchádzajúcich informácií ukrajinská strana poskytnúť slovenskému prepravcovi ropy Transpetrol ešte v stredu (22. 4.). Družba bola poškodená v dôsledku vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou 27. januára a odvtedy Slovensko ani Maďarsko ropu cez tento ropovod nedostávali.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) podozrieval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že ropovod je funkčný a Ukrajina zastavila dodávky z politických dôvodov. Ukrajinský prezident opravu Družby a spustenie ropovodu nedávno podmienil odblokovaním pôžičky 90 miliárd eur a posunom v prístupových rokovaniach do Európskej únie (EÚ). Pôžičku, na ktorej sa nezúčastňuje Maďarsko, Česko ani Slovensko už v stredu Maďarsko prestalo blokovať, a umožnilo pokračovanie jej poskytnutia doplnením nariadenia o rozpočte EÚ takzvanou písomnou procedúrou.