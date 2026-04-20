Policajti stoja pred dilemou: 8. máj im zamiešal karty, neprehľadná situácia a bezvýchodiskový chaos!

BRATISLAVA - Na Slovensku po sériách konsolidácií verejných financií nastáva bezprecedentná situácia pred sviatkom 8. mája, ktorý je dlhodobo známy ako Deň víťazstva nad fašizmom. Tento deň bude v roku 2026 bez možnosti pracovného pokoja, čo pre zamestnávateľov vytvára situáciu, v akej ešte neboli. Ak totiž zamestnancom "nenaordinujú" povinné dovolenky, majú nárok na príplatky, pričom podľa premiéra to bola súčasť plánu. Odborový zväz polície sa na situáciu tiež pozerá kriticky a popísal chaos, ktorý to spustí.
8. máj bol totiž po dlhé roky známy ako deň pracovného pokoja, kedy sa nepracovalo. Firmy a zamestnanci sa voči tomu zariadili ako voči predĺženému víkendu. Teraz je situácia iná. Sviatok ostal, voľno nie. "Zároveň však v zmysle Zákonníka práce ostávajú pre niektoré skupiny zamestnancov zachované určité nároky a zvýhodnenia," pripomínajú odborári.
Chaos, v ktorom sa nedá vyznať
"Výsledok? Neprehľadný systém a rozdielne podmienky pre zamestnancov. Z priloženého prehľadu je zrejmé, že: niektorí zamestnanci dostanú mzdu aj 100-percentný príplatok, iní budú pracovať bez nároku na príplatok, v niektorých prípadoch rozhoduje pracovná zmluva alebo zamestnávateľ," popisuje neprehľadnú situáciu policajný odborový zväz.
Vraveli sme vám to už skôr, bránia sa odborári
Policajní odborári majú ťažké srdce na vládu, no zároveň vravia, že na blížiaci sa chaos už upozornili skôr. "Odborový zväz polície v SR už pri zavádzaní zmien upozorňoval, že oslabenie postavenia sviatkov ako dní pracovného pokoja povedie: k chaosu v praxi, k zníženiu ochrany zamestnancov, k nerovnému zaobchádzaniu," odkazujú odborári vláde.
Sviatky majú mať podľa odborového zväzu polície jasné a jednotné pravidlá. "Štátny sviatok má byť automaticky dňom pracovného pokoja – bez dočasných výnimiek a obchádzania, práca počas sviatku má byť spravodlivo odmeňovaná pre všetkých. Deň víťazstva nad fašizmom je symbolom obetí vojny a boja za slobodu, mier a demokraciu a tak by sa k nemu mala správať aj spoločnosť," dodali.