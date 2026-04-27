Polícia pátra po nezvestnej len 14-ročnej Eveline: FOTO Nevideli ste ju?

NITRA - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 14-ročnej Eveline Kulkovskej z obce Výčapy - Opatovce v okrese Nitra. V nedeľu (26. 4.) v popoludňajších hodinách odišla z miesta trvalého bydliska na neznáme miesto. Odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Evelin Kulkovská má hnedé vlasy po plecia, je vysoká 165 centimetrov, štíhlej postavy. Naposledy mala oblečené sivé tepláky, modré tenisky a zeleno-béžovú bundu. Akékoľvek informácie k hľadanej osobe môžu občania oznámiť na najbližší útvar polície, na tiesňovú linku číslo 158 alebo do súkromnej správy na sociálnej sieti na stránke Polícia SR - Nitriansky kraj.
