Záhadné ZMIZNUTIE na Orave: Albín (78) je už viac ako 50 dní nezvestný, akoby sa po ňom zľahla zem

NÁMESTOVO - Zmizol bez stopy. 78-ročný Albín z obce Oravské Veselé je už takmer dva mesiace nezvestný a ani niekoľko pátracích akcií nepriniesli želané výsledky.
78-ročný Albín Ganobjak je nezvestný od 6. marca 2026, kedy bol približne o 20.00 h naposledy videný pri hoteli Brezovica v Oravskom Veselom. "Odtiaľ sa už nevrátil. Jeho pobyt ani pohyb nie sú známe," informovala žilinská krajská polícia pri vyhlásení pátrania.
Po nezvestnom Albínovi sa odvtedy vykonalo niekoľko pátracích akcií. Napriek nasadeniu sa ho doposiaľ nepodarilo nájsť. Ako informoval DHZ Oravské Veselé, je to už cez 50 dní, odkedy uplynulo od zmiznutia 78-ročného seniora. "Ťažko sa nám odchádza z každého neúspešného pátrania. No napriek tomu do každého ďalšieho ideme s rovnakým odhodlaním a nasadením, urobiť maximum, aby sme ho našli a aby to malo šťastný koniec. Veľmi si vážime všetkých, ktorí sa zapájajú. Keď sa spoja ľudia, ktorí poznajú terén, so skupinou dobrovoľníkov, vzniká silný tím a pátranie je oveľa účinnejšie," napísali dobrovoľní hasiči na sociálnej sieti.
Posledné z akcií sa konali uplynulý víkend (25. 04. 2026 a 26. 04. 2026), informovalo dobrovoľnícke občianske združenie Záchranný Systém Slovensko. V spolupráci a v koordinácii políciou z Dolného Kubína a Námestova vykonali oba dni pátranie pri obci Oravské Veselé.
"Prvý deň sme pripravili plán pátrania a prehľadávali okolia ciest a chodníkov v predpokladanom smere pohybu nezvestnej osoby v lesnom poraste oblasti Horná Orava. Boli využité terénne vozidlá, štvorkolky. Spolu s nami hľadali aj príslušníci oddelenia jazdnej polície odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ," približujú dobrovoľníci.
Druhý deň využili na efektívne podrobné prehľadávanie vytipovanych zalesnených plôch pešími tímami v náročnom teréne, skynológmi z Modulu pátrania a záchrany a polície z Dolného Kubína, s členmi Horskej služby Malá Fatra a príslušníkmi 6 dobrovoľných hasičských zborov. Pridali sa aj miestni dobrovoľníci. "Aj napriek obrovskému úsiliu všetkých zúčastnených sa nezvestného seniora v náročnom teréne žiaľ nepodarilo nájsť," informujú.
Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiada polícia oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke PZ.