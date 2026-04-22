Majerský si vystrelil zo Šimečkovej archy: Na tomto sa asi PS-kári veľmi nezasmiali, zvieratá rovnakého pohlavia!

BRATISLAVA - Iniciatíva zo strany Progresívneho Slovenska (PS) ohľadom spájania sa pod jeden opozičný blok sa čoraz viac stretáva s prekážkami. Kým napríklad mimoparlamentní Demokrati nevylúčili zlúčenie, opozičné strany ako Sloboda a Solidarita či Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si idú svoje. Najnovšie sa pri biblickom prirovnaní šéfa PS Michala Šimečku pozastavil aj šéf KDH Milan Majerský, ktorý si priamo pred kamerami ostro zažartoval na účet PS. Pri téme opozičnej "archy" je totiž mimoriadne obozretný.
Ide totiž o to, že PS už nejaký čas volá po spájaní opozičných síl. Tieto nálady sa ešte viac umocnili po tom, čo sa udialo u našich južných susedov, kde Péter Magyar prakticky prevalcoval Viktora Orbána s jeho Fideszom.
PS chcelo byť archou pre strany v zóne ohrozenia
Michal Šimečka sa odvtedy nechal viackrát počuť, že PS by malo byť akousi "archou" pre tie strany, ktoré sa balansujú na úrovni kvóra piatich až siedmich percent. Nemajú teda istotu prebojovania sa do parlamentu. Týmito stranami sú podľa posledných relevantných prieskumov SaS, KDH a Demokrati.
Komentátori často nazývajú tieto percentuálne rozmedzia ako "zónu ohrozenia". Šimečka však PS pasoval do role archy, ktorá má zaručiť to, že hlasy neprepadnú. Archa bola v Biblii symbolom záchrany zvierat pred smrteľnou záplavou, bez ktorej by sa nepodarilo ochrániť živočíchy na zemi. Tieto živočíchy sa v tomto prirovnaní majú zrejme chápať ako spomínané 5 až 7-percentné opozičné strany. Bolo len otázkou času, kedy na toto prirovnanie niekto zareaguje a prišlo to práve od šéfa konzervatívcov z KDH.
Prvý rozhovor po slovách, ktoré spôsobili zemetrasenie v politike: „Ty hnoj, zdochni. Kameňom ti rozbijem hlavu,“ písali lídrovi KDH
Progresívci by na "archu" priniesli zvieratá rovnakého pohlavia, zasmial sa Majerský
Na biblické prirovnanie nemohol nezareagovať samotný predseda Milan Majerský z kresťanských demokratov, ktorému to nedalo a pridal k tomu svoj komentár, ktorý považoval za vtipný. Majerský tak zrejme urobil aj preto, aby politicky odlíšil jeho opozičný tábor od toho liberálneho.
"Povedali ste, že ide o archu? Tento bliblický príbeh ..." overoval si otázku novinárky Majerský. "Túto kompetenciu by som nerád dával do rúk progresívcov, lebo mohlo by sa stať, že by tam boli pribraté niektoré zvieratá rovnakého pohlavia a tento rod alebo druh by nemusel prežiť," povedal Majerský s tým, že to povedal "trošku s úsmevom".
Majerský mal už aj v minulosti svojské komentáre na tému spolužitia ľudí rovnakého pohlavia. Známy je jeho výrok o tom, že korupcia a LGBTI sú vraj "pliagami, ktoré ničia krajinu".