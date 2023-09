Prvý rozhovor po slovách, ktoré spôsobili zemetrasenie v politike: „Ty hnoj, zdochni. Kameňom ti rozbijem hlavu,“ písali lídrovi KDH

predseda KDH Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Pápež František začiatkom februára v rozhovore pre španielsky denník nazval homosexuálov a transrodových ľudí tak ako všetkých ľudí, božími deťmi. Vy ako predseda KDH nesúhlasíte s výrokom hlavy katolíckej cirkvi?

Kým prejdem k výrokom Svätého otca, najprv vás opravím. Neoznačil som pliagou ľudí. A za tým si stojím. Každý, kto si pozrel reláciu až do konca, videl, že nehovorím o ľuďoch , ale o ideológii, agende LGBTI. Z výrokovej podstaty mojich slov nevyznela žiadna narážka na konkrétnych ľudí. Presne som pomenoval, čo všetko môže spôsobiť táto ideológia, ktorá smeruje k registrovaným partnerstvám, manželstvám homosexuálnych párov a neskôr aj k adopcii detí homosexuálnymi pármi. Za posledných pár dní som si odžil svoje. A neprajem nikomu vyhrážky smrťou, zabitím. Písali mi: „Ty hnoj!“, „Zdochni!“ Kameňom ti rozbijem hlavu“. To, čo som musel prežiť, nebolo príjemné.

Ako sa zachovajú voliči? Pomôže vám to alebo tento váš výrok pochoval KDH?

Nemyslím si, že som pochoval KDH. KDH je konzervatívnou stranou a za 33 rokov malo v tejto téme jasno. KDH obhajuje konzervatívne témy a nebude útočiť na ľudí, ktorí sú inak orientovaní. Nemôžeme poprieť hodnoty manželstva. Ústavným zákonom máme chránené manželstvo. Článok 41 jednoznačne hovorí, že manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou. A to nemôžeme nijakým spôsobom spochybniť. Bol by som rád, keby Slovensko zostalo takto hodnotovo, politicky a ideovo nastavené. Negatívnych vzorov zo západnej Európy už máme dosť.

Ako reagovali ľudia v KDH?

Mnohí boli zaskočení. Keď si dopozerali reláciu do konca, zistili, že to bola voči mne jedna veľká krivda.

Nechcete sa za svoj výrok ešte raz ospravedlniť?

Ospravedlnil som sa za výrok. Za ospravedlnením si stojím. Je to pliaga a za tým si tiež stojím. A rovnako si stojím aj za tým, že je to hrozba pre Slovensko. Ospravedlnil som sa v tom duchu, ak moje slová boli zle pochopené. A to aj ľuďmi, ktorí nedopozerali reláciu do konca. Aj tí, ktorí sa k tomu vyjadrovali na sociálnych sieťach, ktorí ma začali nielen urážať, tí istí ľudia sa mi ospravedlnili, že si to nedopozerali.

Producentka Wanda Hrycová na vás podala trestné oznámenie za šírenie nenávisti. Ste pripravený tomu čeliť?

Som pripravený čeliť čomukoľvek. Zrejme pani Hrycová si uvedomí, že v krátkej dobe bude podávať trestné oznámenia na ďalších politikov a ľudí, ktorí zdieľajú rovnaký názor. Nie ľudia a skupiny ľudí, ale politika, agenda, ideológia LGBTI je pliagou, ktorá môže poškodiť nášmu národu, Slovensku a ľuďom. Som presvedčený, že keď si polícia pozrie celý záznam, tak prípad odloží.

Nie sú väčšou pliagou, dovolím si povedať svinstvom, pokryteckí kňazi, ktorí zneužívajú malé deti?

A to je presne ten problém, do ktorého sa dostávame. Vy ste nazvali pliagou konkrétneho človeka a ja nazývam pliagou pedofíliu. Konkrétny človek má byť riadne súdený, odsúdený a má byť potrestaný. Ja hovorím o súbore zlých skutkov, hriechov. V legislatíve SR je pedofília trestným činom. A možno po vypršaní trestu si konkrétny človek uvedomí, ako zle konal a ublížil ľuďom. A možno si vstúpi do svedomia. Toto je určite pliagou.

Zubami nechtami sa bránite registrovaným partnerstvám. Hovoríte, že by podkopali tradičnú rodinu. Došlo v nejakej krajine, ktorá registrované partnerstvá a manželstvá prijala, k nárastu rozvodovosti, potratov a iných problémov v rodinách?

Poviem to inak. Začína to vždy nevinne, veď dajme im iba registrované partnerstvá. Potom zrazu príde k redefinícii manželstva ako takého, urobme z toho aj manželstvá homosexuálov. A potom, keď sme už tak ďaleko, dajme im možnosť adoptovať si deti. A to je škoda v akejkoľvek západnej krajine, že takouto salámovou metódou sa dostali k ďalším oblastiam. A poškodilo to konkrétnemu vzťahu, deťom a krajine.

Konzervatívci sa boja registrovaných partnerstiev a možnej požiadavky na adopcie detí, prípadne asistovanej reprodukcie pre tieto páry. Neukazujú svoju slabosť, keď sa boja, že nebudú vedieť tomuto čeliť?

Európske súdy priznávajú párom rovnakého pohlavia viac a viac práv. Ak bude Slovensko nútené tieto práva uznávať, čo bude ďalej? Navrhne vystúpenie z EÚ a Rady Európy?

Nemali by konzervatívci upriamovať pozornosť na vážnejšie problémy slovenských rodín – násilie, alkoholizmus, gamblerstvo, chudoba v rodinách a katastrofálna situácia a segregácia rómskych detí?

Čo urobil pre lepšie podmienky Rómov v rómskych osadách v Prešovskom kraji? A pre ich deti?

Súhlasí s názormi niektorých konzervatívnych katolíkov, že pápež František má z hľadiska katolíckej viery príliš liberálne názory?

Ak by mohol meniť Slovensko, bolo by Poľsko vzorom?

Kedy môžeme z dielne KDH čakať návrh zákona, podľa ktorého by len veriaci platili daň a tak bola financovaná cirkev na Slovensku?

Koľko katolíkov by na Slovensku zostalo?

Ako vysvetlil svoje majetkové pomery a rozostavanú vilu pod Tatrami?

