Plevíková otvorene: Progresívne Slovensko zneužíva tragédie na politický boj

BRATISLAVA - Opozičné PS podľa poslancov vládneho Smeru-SD zneužíva tragické udalosti na vlastný politický boj. Príspevky na sociálnych sieťach týkajúce sa tragických nehôd a poukazujúce na starú infraštruktúru označila poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Plevíková (Smer-SD) na utorkovej tlačovej konferencii za hyenizmus. Odmieta aj zneužívanie Dňa narcisov.
„Namiesto toho, aby Michal Šimečka (PS) úprimne vyjadril sústrasť rodinám obete, tak musel do toho vložiť takto hanebne politiku. Napísal, že zanedbaná infraštruktúra stojí životy a zdravie čoraz väčšieho počtu ľudí na Slovensku. Takže on už vlastne okamžite po tejto tragickej udalosti videl vinníka, a tým vinníkom bol minister dopravy. Pritom informácie sú tie, že kamión prešiel na červenú,“ argumentovala Plevíková k príspevku o tragickej nehode nákladného auta a vlaku v Dunajskej Strede z minulého štvrtka (16. 4.).
Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) poukázal na dehumanizáciu v politike. Je podľa neho neúnosná. „Prirovnávanie politických súperov k parazitom, k zvieratám, prípadne k chorobám, to je na dennom programe opozičného jazyka. Stretávame sa s tým v pléne, stretávame sa s tým na videokonferenciách a na všetkých tlačových brífingoch,“ vyhlásil.