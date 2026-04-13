Podanie disciplinárky na Záleskú? Truban o tom bude včas informovať

BRATISLAVA - Predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michal Truban bude o prípadnom podaní disciplinárneho konania na sudkyňu ŠTS Pamelu Záleskú riadne a včas informovať. Reagoval tak na piatkové (10. 4.) vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Jeho reakciu poskytla hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová.
„Môžem ubezpečiť širokú odbornú aj laickú verejnosť, že s citovaným rozhodnutím dovolacieho senátu NS SR vo veci obvineného JUDr. D. K., PhD. som sa ako predseda súdu s disciplinárnou návrhovou právomocou riadne oboznámil,“ uviedol Truban. Ako podotkol, skutočnosti v rozhodnutí uvedené podrobuje v súčasnej dobe analýze zodpovedajúcej závažnosti a rozsahu konštatovaných skutočností. „O svojom rozhodnutí, či podám prípadne disciplinárny návrh, bude verejnosť riadne a včas informovaná,“ doplnil Truban.
Premiér v piatok avizoval trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Tvrdí, že Záleská v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. rozhodovala zaujato a išla do prípadu s tým, že ho nenávidí. Odvoláva sa na dovolací rozsudok NS SR, ktorý v decembri 2025 zrušil rozsudok NS SR, ako aj rozsudok ŠTS. Chce tiež, aby minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) a Truban podali disciplinárku na Záleskú.
Záleská nebude reagovať
Záleská v reakcii na premiérove vyjadrenia uviedla v piatok, že nebude reagovať na výroky politikov alebo obžalovaných osôb, či ich právnych zástupcov. Pre sudcu je podľa nej dôležité, čo odznie v súdnej sieni a nie na tlačových besedách alebo v médiách. Najvyšší súd 11. decembra 2025 rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti v prípade Dušana K. Zrušil rozsudok NS SR z roku 2022, ako aj rozsudok ŠTS z roku 2021. NS SR v máji 2022 právoplatne odsúdil Dušana K. na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur.