Ďalšie hromadné prepúšťanie v korporácii na Slovensku: Spoločnosť ruší stovky pracovných miest!

KOŠICE - Ďalšia rana pre slovenskú ekonomiku. Hromadné prepúšťanie zasiahne americkú telekomunikačnú spoločnosť AT&T na Slovensku. Tá pôsobí v dvoch hlavných centrách - v Košiciach a Bratislave.
„Podľa dostupných údajov sa má prepúšťanie dotknúť približne 250 zamestnancov, pričom oznámených malo byť až 337 pracovných miest,“ uviedla v piatok odborová organizácia uniJA zastupujúca zamestnancov AT&T. Informovala, že podľa doručeného organizačného rozhodnutia ide o pozície v rámci centra Technical Care v Košiciach. Na prepúšťanie v košickej pobočke upozornil Denník N.
Presný konečný počet prepustených podľa odborárov záleží od viacerých faktorov, ako je premiestňovanie na iné pozície, prirodzená fluktuácia či medzičasom otvorené pozície. Po ukončení tohto procesu by malo v Košiciach ostať ešte približne 300 zamestnancov.
Podľa dostupných informácií od odborárov majú byť dotknuté pozície v AT&T zrušené s účinnosťou od 1. júla 2026. Príslušní zamestnanci po podpísaní dohôd ostávajú na platenom voľne - prekážkach v práci. „Zamestnávateľ uvádza organizačné zmeny a nadbytočnosť zamestnancov, pričom širší kontext je najmä biznisový. Nadnárodné koncerny v súčasnosti prechádzajú výraznou transformáciou a svoju úlohu zohráva aj postupujúca implementácia umelej inteligencie,“ uviedli odbory.
Reakcia ÚPSVaRu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) uviedlo, že vo februári boli v oblasti telekomunikácií na Slovensku ohlásené dve hromadné prepúšťania s počtom 337 a 48 ohrozených zamestnancov. Odborová organizácia uniJA potvrdzuje, že centrá zdieľaných služieb prechádzajú všeobecne dynamickou transformáciou, ktorá sa dotýka aj iných veľkých firiem.
„Tento trend je globálny a súvisí najmä s tlakom na znižovanie nákladov a rastúcim využívaním umelej inteligencie, ktorá sa pre mnohé spoločnosti stáva lacnejšou alternatívou k ľudskej práci. To má významné sociálne dosahy a zásadne mení trh práce, najmä v IT službách,“ uviedli odbory.