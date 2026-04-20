HOROROVÁ jazda na východe: Autobus plný cestujúcich VZPLANUL, desivé plamene sa dali pozorovať z kilometrov!

BIDOVCE - Nočná jazda autobusom, ktorý bol plný cestujúcich, sa skončila predčasne. Vozidlo vzplanulo takou veľkou intenzitou, že plamene bolo možné v nočných hodinách pozorovať aj z diaľky. Fotografie z celého incidentu vyzerajú desivo, no treba dodať, že cestujúci ich už v tom čase sledovali z prostredia mimo vozidla a stihli včas vystúpiť.
O prípade na sociálnej sieti informovali košickí hasiči. Nočný požiar sa našťastie zaobišiel bez zranení, aj keď fotografie najprv ničomu takému nenasvedčovali. Plamene totiž šľahajú do každého kúta autobusu.
Cestujúci už boli našťastie mimo vozidla
Na pomoc museli byť povolaní hasiči z neďalekých Bidoviec, keďže autobus vzplanul na východe na Dargovskom kopci. "Zasahovali v sobotu v noci, krátko pred 2:30 hodine pri požiari autobusu plného cestujúcich na Dargovskom kopci. Po príchode na miesto bol autobus už celý v plameňoch, pričom všetci cestujúci sa nachádzali mimo vozidla," spresnili hasiči.
To však nestačilo a na pomoc boli privolané aj posilové jednotky z Košíc. Konkrétne cisternové vozidlo a evakuačný autobus Hasičského a záchranného zboru. "Pri likvidácii požiaru hasiči použili 13 000 litrov vody, štyri hasebné prúdy a penu," doplnili.
Pri udalosti na veľké prekvapenie nedošlo k žiadnym zraneniam. Cestujúci boli do príchodu náhradného autobusu umiestnení v evakuačnom autobuse hasičov. "Príčinou požiaru bola prevádzkovo-technická porucha," informovali.