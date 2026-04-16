Plamene pohltili dom: Škoda sa šplhá k tisícom eur! Na mieste zasahovali desiatky hasičov

LYSÁ POD MAKYTOU - Zásah hasičov si v stredu (15. 4.) večer vyžiadal požiar rodinného domu a jeho prístavby v Strelenke, časti obce Lysá pod Makytou v okrese Púchov. Pri udalosti sa jedna osoba intoxikovala splodinami horenia, predbežnú škodu následkom požiaru vyčíslili na 80.000 eur. Informoval o tom vo štvrtok na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi, za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie objektu a vyhľadávania skrytých ohnísk pomocou termokamery,“ opísal HaZZ. Pri požiari došlo podľa neho k zraneniu jednej osoby, ktorá bola intoxikovaná splodinami horenia.
„Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Následkom požiaru vznikla majiteľom rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 80.000 eur,“ dodal HaZZ. Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Považskej Bystrici z hasičských staníc v Považskej Bystrici a v Púchove a OR HaZZ v Trenčíne spolu s členmi dobrovoľného hasičského zboru obce Lysá pod Makytou, Lúky a Beluša.