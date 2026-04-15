Požiar v obci Nemecká: Hasiči z horiaceho domu vyniesli propán-butánové fľaše, z jednej unikal plyn

NEMECKÁ - V obci Nemecká v okrese Brezno v stredu krátko po 13.00 h zasahovali hasiči pri požiari rodinného domu na Zámostského ulici. Prieskumom veliteľa zásahu bolo zistené, že ide o požiar rodinného domu a prístavby v tretej fáze horenia. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v Banskobystrickom kraji.
„Zasahujúci príslušníci HaZZ po vykonaní prieskumu vnútorných priestorov domu vyniesli z objektu dve propán-butánové fľaše o objeme dva kilogramy, ktoré ochladzovali. Z toho jedna z nich bola poškodená a unikal z nej plyn,“ uviedli hasiči.
Ako doplnila banskobystrická krajská polícia, podľa informácií z miesta pri incidente nedošlo k zraneniu osôb a ohrozené neboli ani ďalšie domy v okolí. Na miesto smeroval zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Na mieste udalosti zasahovalo deväť príslušníkov so štyrmi kusmi techniky a 13 členov dobrovoľného hasičského zboru obcí Brusno, Jasenie, Nemecká a Predajná so štyrmi kusmi hasičskej techniky.