Nedeľa19. apríl 2026, meniny má Jela, zajtra Marcel

Na Záhorí došlo k TRAGÉDII: Motocyklista zomrel na mieste, zasahoval vrtuľník! Hrozné, čo sa tam stalo

Ilustračné foto AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba<)
LÁB - V nedeľu popoludní došlo na Záhorí k tragickej nehode. V obci Láb narazil motocykel v zákrute do stromu, vodič zomrel na mieste. Jeho spolujazdec bol vrtuľníkom prevezený do nemocnice. Presné príčiny sú predmetom vyšetrovania polície.

Dopravní policajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s tragickou nehodou v obci Láb, informovala bratislavská krajská polícia. "Podľa doposiaľ zistených informácií tam na účelovej ceste v zákrute v smere na Vysokú pri Morave došlo z nezistených príčin k nárazu dvoch osôb jazdiacich spolu na motocykli do stromu," priblížila 

Vodič zraneniam na mieste podľahol, spolujazdec bol s vážnymi zraneniami prevezený do nemocnice. "Presné príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania," konštatuje polícia.

Zasahoval aj vrtuľník

Na mieste zasahovala aj letecká záchranná služba. "Záchranársky vrtuľník z Bratislavy bol dnes popoludní vyslaný k obci Vysoká pri Morave, kde došlo k vážnej nehode motocykla. Pomoc záchranárov potrebovali dvaja muži, ktorí na motocykli narazili do pevnej prekážky a následne zostali prevrátení na brehu potoka. Jeden z mužov utrpel pri náraze zranenia nezlučiteľné so životom a ani privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť," priblížila letecká záchranná služba Air - Transport Europe.

Jeho spolujazdec, 31-ročný muž, utrpel vážne poranenia viacerých častí tela. "Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol uvedený do umelého spánku a vo vážnom stave letecky transportovaný do Nemocnica Bory, kde si ho prevzal tím lekárov," dodala.

Viac o téme: MotocykelStromDopravná nehodaLáb
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Minister Ráž informuje o spustení ďalšieho úseku diaľnice D1
Hlavnom meste sa konal národný beh Bratislava - Devín
Kyjev pred vojnou lákal mnoho turistov
Novinka v žilinskej nemocnici: Prvé úspešné operácie na uzatvorenie vrodenej chyby srdca
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk

Bitcoin za 250-tisíc dolárov? Známy miliardár opäť šokuje predpoveďou!
Nová éra luxusu? Rolls-Royce predstavil elektromobil, na ktorý vám nebudú stačiť ani milióny na účte! (foto)
Lidl otvorí svoju prvú krčmu: Vstup do reťazca do gastrobiznisu má kuriózny dôvod!
Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)

HK Nitra – HC Slovan Bratislava: Online z 1. finále play-off Tipsport ligy
Manchester City – Arsenal FC: Online prenos zo šlágra 33. kola Premier League
Gólové suchoty sú minulosťou: Strelec dal v Anglicku opäť o sebe vedieť
FC Tatran Prešov – FC Košice: Online prenos zo skupiny o záchranu Niké ligy
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Mýty, ktoré vás držia v práci, kde nie ste šťastní: Je čas na zmenu?
Kradne vám mobil energiu? Rozdiel medzi skutočným oddychom v práci a „digitálnym hlukom"
Nechcem byť šéfom, chcem mať pokoj: Fenomén „tichej ambície"
Slová, ktoré vám ničia kariéru: 7 fráz, ktorými podkopávate vlastnú autoritu
Menej riadu, maximum chuti: Fantastické kuracie rolky so zemiakmi z jedného plechu.
Malo by sa mäso na vývar vkladať do studenej alebo horúcej vody? Toto je jasná odpoveď.
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál

Toto nastavenie telefónu prezrádza obsah správ a to aj tých šifrovaných. Ak nechceš, aby sa k nim niekto dostal, vypni si ho
Zelenskyj varuje: Rusko môže zaútočiť z Bieloruska. Pri hranici vzniká nová vojenská infraštruktúra
Vedci vyvinuli zubnú pastu, ktorá zastaví baktérie spojené so zápalom ďasien bez toho, aby zničila dobré baktérie v ústach
Migrénu ti nemusí zhoršovať len stres či spánok. Vedci ukázali, že problém môže byť aj vo vzduchu, ktorý dýchaš
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?

Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

