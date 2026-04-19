Na Záhorí došlo k TRAGÉDII: Motocyklista zomrel na mieste, zasahoval vrtuľník! Hrozné, čo sa tam stalo

LÁB - V nedeľu popoludní došlo na Záhorí k tragickej nehode. V obci Láb narazil motocykel v zákrute do stromu, vodič zomrel na mieste. Jeho spolujazdec bol vrtuľníkom prevezený do nemocnice. Presné príčiny sú predmetom vyšetrovania polície.
Dopravní policajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s tragickou nehodou v obci Láb, informovala bratislavská krajská polícia. "Podľa doposiaľ zistených informácií tam na účelovej ceste v zákrute v smere na Vysokú pri Morave došlo z nezistených príčin k nárazu dvoch osôb jazdiacich spolu na motocykli do stromu," priblížila
Vodič zraneniam na mieste podľahol, spolujazdec bol s vážnymi zraneniami prevezený do nemocnice. "Presné príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania," konštatuje polícia.
Zasahoval aj vrtuľník
Na mieste zasahovala aj letecká záchranná služba. "Záchranársky vrtuľník z Bratislavy bol dnes popoludní vyslaný k obci Vysoká pri Morave, kde došlo k vážnej nehode motocykla. Pomoc záchranárov potrebovali dvaja muži, ktorí na motocykli narazili do pevnej prekážky a následne zostali prevrátení na brehu potoka. Jeden z mužov utrpel pri náraze zranenia nezlučiteľné so životom a ani privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť," priblížila letecká záchranná služba Air - Transport Europe.
Jeho spolujazdec, 31-ročný muž, utrpel vážne poranenia viacerých častí tela. "Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol uvedený do umelého spánku a vo vážnom stave letecky transportovaný do Nemocnica Bory, kde si ho prevzal tím lekárov," dodala.