VEĽKÁ dopravná nehoda: Auto po ČELNEJ zrážke odhodilo na zastávku, kde čakali ľudia! Všetci utrpeli zranenia

BIELSKO - Celým Poľskom otriasla dopravná nehoda, ktorá sa odohrala ešte začiatkom veľkonočných sviatkov. Auto sa vrútilo do protismeru a čelne sa zrazilo s ďalším vozidlom. Následne ho odhodilo na zastávku. Po príchode policajtov nastali ďalšie komplikácie a šokujúca spoveď vinníka dopravnej nehody.
V poľskom Bielsku sa na Veľký piatok 3. apríla odohrala desivá dopravná nehoda. Vodič Sebastian Z. nezvládol v podnapitom stave riadenie svojho Fordu Focus, vošiel do protismeru a čelne sa zrazil s ďalším vozidlom. Následne ho vyhodilo až na autobusovú zastávku, kde čakali ľudia.
Zranil ľudí na zastávke
Informujú o tom Wiadomości s tým, že na zastávke v Ujsoloch čakalo vtedy 5 cestujúcich. Po nehode jeden utrpel vážne zranenia a musel byť transportovaný do nemocnice. Ostatných štyroch ošetrili priamo na mieste.
Po príchode polície na miesto činu, spravili Sebastianovi Z. test na alkohol, ktorý vyšiel pozitívne. Navyše sa zistilo, že jazdil bez vodičského preukazu. Obvinili ho zo spôsobenia dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu. V Poľsku hrozí za tento trestný čin 4,5 roka za mrežami, zákaz riadiť vozidlo na 15 rokov a prepadnutie vozidla v prospech štátu.
Súd zamietol vzatie do väzby
Vodič najprv tvrdil, že sa snažil vyhnúť inému vozidlu a až potom stratil kontrolu nad autom a vošiel do protismeru. Tam sa čelne zrazil s dodávkou Fiat Ducato. Na zastávke, kde odhodilo jeho auto, stálo v tom čase 5 ľudí. Prokuratúra už požiadala jeho vzatie do väzby, ale súd to zamietol. Obvinený tak zostáva pod policajným dozorom. Príapd je naďalej v štádiu vyšetrovania.