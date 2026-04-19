AKTUÁLNE Ďalšie NEŠŤASTIE na Záhorí! Čelnú zrážku neprežili dvaja ľudia, cesta je NEPREJAZDNÁ

SENICA - Ďalšia tragédia na Záhorí v priebehu pár hodín. Polícia zasahuje pri čelnej zrážke v okrese Senica, o život prišli dvaja ľudia, ďalšia osoba je zranená. Cesta je neprejazdná.
Polícia aktuálne dokumentuje tragickú dopravnú nehodu na ceste č. III/1140 medzi obcami Kuklov a Borský Svätý Jur v okrese Senica, informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti. "Podľa predbežných informácií sa mali čelne zraziť dve osobné autá. Nehoda si vyžiadala dve obete na životoch a ďalšia osoba je v súčasnosti v starostlivosti zdravotníkov," priblížila polícia, ktorá poskytne bližšie informácie hneď, ako bude možné.
Vodičom odporúča úseku sa vyhnúť, nakoľko je cesta momentálne úplne neprejazdná. Podľa informácií dopravného servisu Zelená vlna STVR to vodiči obídu cez Čáry, Kúty a Sekule.