Nová tvrdá rana pre Galantu: Prepúšťanie ohlásila ďalšia spoločnosť! Ohrozené sú desiatky pracovných miest

GALANTA - Úrad práce v Galante eviduje od začiatku kalendárneho roka v tomto okrese tri hromadné prepúšťania. V závere marca pribudla spoločnosť zaoberajúca sa výrobou plastových obalov, ktorá nahlásila 52 ohrozených pracovných miest.
Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytli z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Na prelome februára a marca oznámila rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante spoločnosť Samsung Electronics Slovakia. V nadväznosti na to nahlásila hromadné prepúšťanie aj spoločnosť zaoberajúca sa výrobou plastových komponentov, ktorá sídli neďaleko Galanty.
Ústredie práce eviduje od začiatku roka v okrese Galanta 1068 zamestnaneckých miest ohrozených hromadnými prepúšťaniami.