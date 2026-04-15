ŠÚKL varuje pred FALOŠNÝMI šaržami TOHTO lieku! Užívajú ho dospelí aj deti

BRATISLAVA - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje na podozrenie výskytu falšovaných balení lieku Dysport 500 U, plv ino 1x500 U (liek.inj.skl.), kód ŠÚKL: 28992, č. šarže: P09903 (exp. 06/2027), na území Slovenskej republiky. Balenia danej šarže lieku sú v anglickom jazyku. Informovala o tom hovorkyňa ŠÚKL Lucia Balážiková.

Ozrejmila, že zástupca držiteľa registrácie lieku - spoločnosť Ipsen Pharma, Francúzsko - potvrdil, že liek Dysport 500 U, plv ino 1x500 U (liek.inj.skl.) s predmetnou šaržou P09903 s exspiráciou 06/2027 nevyrobil. „Upozorňujeme držiteľov povolení na zaobchádzanie s liekmi, že sú povinní overovať si svojich dodávateľov liekov a nadobúdať lieky len od spoločností s príslušným povolením,“ uviedla Balážiková. Štátny ústav o podozrení na výskyt falšovaných balení lieku na území Slovenska informoval orgány činné v trestnom konaní.

Dysport obsahuje liečivo hemaglutinínový komplex botulínového toxínu typu A. Používa sa na liečbu svalových kŕčov u dospelých a u detí vo veku od dvoch rokov s detskou mozgovou obrnou. U dospelých sa používa aj na liečbu nadmerného potenia, úniku moču a hyperfunkčných vrások na tvári. Dysport 500 U nie je určený na priamy výdaj pacientom. Ide o prášok na injekčný roztok, ktorý môžu injekčne podávať len lekári s osobitnými skúsenosťami s používaním tohto lieku.

