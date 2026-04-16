ŠÚKL sťahuje z trhu známy liek! Problémové sú dve šarže

BRATISLAVA - Z trhu sa sťahujú dve šarže lieku určeného na liečbu akné. Dôvodom je, že zistili nedostatok v kvalite lieku. Štátny ústav pre kontrolu liečiv ubezpečuje, že liečba pacientov nebude ohrozená, pretože sú dostupné iné lieky s rovnakými terapeutickými indikáciami.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku "Aknemycin Plus", ŠÚKL kód: 33163 z trhu. Ústav približuje, že sťahovanie z trhu sa vzťahuje na šaržu s číslom 51316X2 s dátumom exspirácie marec 2027 a šaržu s číslom 541193 s dátumom exspirácie október 2027. Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.
"Dôvodom stiahnutia predmetných šarží lieku Aknemycin Plus, sol der 1×25 ml je zistený nedostatok v kvalite lieku – nesúlad v parametri vzhľad vnútorného obalu lieku," vysvetľuje ŠÚKL na svojom webe.
Na čo sa liek používa
Aknemycin Plus dermálny roztok je liek na lokálnu liečbu akné, približuje ústav. Obsahuje kombináciu antibiotika erytromycínu a retinoidu tretinoínu, ktoré pôsobia priamo na príčiny vzniku akné. Je určený najmä pre pacientov s mastnou (seboroickou) pokožkou a používa sa na liečbu nezápalových foriem akné (komedóny), ako aj zápalových prejavov (papuly a pustuly). Erytromycín obmedzuje rast baktérií a pôsobí protizápalovo, zatiaľ čo tretinoín podporuje obnovu pokožky, uvoľňuje upchaté póry a normalizuje rohovatenie kože.
"Liečba pacientov nebude ohrozená, pretože na slovenskom trhu sú dostupné iné lieky s rovnakými terapeutickými indikáciami. Rozhodnutie o vhodnej liečbe musí stanoviť ošetrujúci lekár," konštatuje na záver ŠÚKL.