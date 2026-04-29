Vláda sa na výjazdovom rokovaní zameria na situáciu v severných regiónoch

BRATISLAVA/LISKOVÁ - Vláda v stredu uskutoční výjazdové rokovanie v Liskovej v okrese Ružomberok. Kabinet sa bude zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Martin, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice i návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. Prebrať má aj zmenu v pláne obnovy.
V programe 139. schôdze má vláda viacero informatívnych materiálov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v rámci jedného z nich informuje o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia. Okrem iného v materiáli uvádza, že v roku 2025 bolo na Slovensku päť zemetrasení, z toho štyri s epicentrom na území SR.
Ministri sa budú zaoberať aj informáciou o posúdení možnosti využitia kapacít pripravovanej Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika v bratislavských Vajnoroch pre potreby výučby, vedy a výskumu, rovnako dostanú na stôl bilančnú správu o činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2025.
Na rokovanie predložil správu o výsledku kontroly aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy. Vyplýva z nej, že realizácia vybraných investičných projektov v oblasti železničnej dopravy na Slovensku prebiehala s výraznými časovými omeškaniami, ktoré mali priamy vplyv na plnenie míľnikov, cieľov a čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Andrassy predložil aj ďalšiu správu o kontrole, podľa ktorej zákon o majetku obcí by sa mal zmeniť tak, aby komplexne riešil problematiku nakladania s finančným majetkom samospráv. Zmenu odporúča Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.