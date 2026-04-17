Komisia bola v ŠOKU: Niečo také ešte nevideli, do volebnej miestnosti vpálilo obrovské PRASA!

LIMA - Nečakaný a poriadne bizarný moment zažili voliči v Peru. Počas nedeľných všeobecných volieb (12. apríla) sa totiž do volebnej miestnosti zatúlalo mohutné prasa, ktoré okamžite spôsobilo rozruch aj vlnu smiechu.
Zavalité zviera zachytila kamera mobilu priamo v triedach premenených na volebné miestnosti. Prasa sa bezstarostne prechádzalo pomedzi urny aj hlasovacie priestory, zatiaľ čo prítomní ľudia neveriacky sledovali situáciu.
Na zábavnom videu je vidieť aj úradníka, ktorý sa snaží nepozvaného "návštevníka" vyhnať pomocou stoličky. Celú scénu však sprevádza smiech prizerajúcich sa, ktorí si z kurióznej situácie robili žarty.
Miestnym bolo do smiechu, keď prasa zamierilo za plentu
V jednom momente sa prasa dokonca prešlo okolo plenty určenej na hlasovanie, čo vyvolalo ďalšie vtipné reakcie. "Kde má voliť?" ozvalo sa z davu. Iný človek sa s humorom pýtal: "Už odvolilo?", keď zviera prehrabávalo kôš a hľadalo niečo "na olovrant".
Incident sa odohral v škole v oblasti Pampahuasi, kde sa prasa potulovalo celé hodiny. Podľa jedného z voličov však nešlo o nič dramatické. "Prasa sa len prechádzalo vonku – nebol to útek ani nič podobné. Zdá sa, že je z tejto oblasti," uviedol s tým, že ľudia brali situáciu skôr ako odľahčený moment.
Bizarná návšteva sa rýchlo rozšírila na internete a pobavila tisíce ľudí. Komentujúci nešetrili vtipmi na adresu štvornohého „voliča“. "Je to znamenie?" pýtal sa jeden z nich. Ďalší žartoval: "Dobrý pozorovateľ volebnej miestnosti – dokonca vykonal kontrolu!"
Objavili sa aj trefné poznámky s nádychom irónie. "Možno je to malé zvieratko múdrejšie ako my všetci dohromady – odvolí lepšie ako my," dodal ďalší používateľ.