Výbuch v Ománe: Dron zasiahol prístav! Nakladanie ropy je zastavené

MASKAT - Po výbuchu medzi kotviskami dnes ománsky terminál Míná al-fahal pozastavil nakladanie ropy, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené so situáciou. Výbuch pripisovaný dronovému útoku bol zaznamenaný medzi dvoma nakladacími bójami, ktoré slúžia na prepojenie podmorských rozvodov so supertankermi.
Spoločnosť prevádzkujúca terminál ani Omán sa k incidentu podľa agentúry doteraz nevyjadrili. Z údajov uverejnených spoločnosťou LSEG, ktorá monitoruje námornú dopravu, vyplýva, že pri prístave kotví niekoľko supertankerov.
Po tom, ako Spojené štáty a Izrael zaútočili 28. februára na Irán, začal Teherán v odvete vysielať útočné drony a balistické strely na arabské krajiny Perzského zálivu, pričom často cielil práve na infraštruktúru ropného a plynárenského priemyslu. Útokom proti Ománu sa však vyhýbal, pretože krajina má s Iránom tradične dobré vzťahy a v minulosti bola sprostredkovateľom rozhovorov medzi Teheránom a Washingtonom. Od 8. apríla platí medzi USA a Iránom prímerie, ktoré už obe strany niekoľkokrát narušili.