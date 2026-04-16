Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?

Na prvý pohľad ide o nenápadné pole. V skutočnosti sa však práve tu rozhoduje o budúcnosti jednej z hlavných surovín pre výrobu piva. V Nemšovej (okres Trenčín) dnes vzniká projekt, ktorý môže pomôcť k zachovaniu chmeliarstva na Slovensku a k jeho udržaniu aj pre ďalšie generácie.
Posledná svojho druhu na Slovensku
Plzeňský Prazdroj Slovensko spustil výskumný projekt PRE CHMEĽ, ktorý spája moderné technológie, dáta a tradičné poľnohospodárstvo. Výsledkom má byť nielen efektívnejšie pestovanie, ale aj prispetie k záchrane poslednej slovenskej chmeľnice.
Slovensko kedysi patrilo medzi krajiny, kde bolo pestovanie chmeľu pomerne bežné. Ešte v roku 1993 sa pestoval na ploche približne 1 300 hektárov. Dnes však zostala už len jediná chmeľnica – práve tá v Nemšovej. Ak by táto zanikla, Slovensko by úplne prišlo o vlastnú produkciu chmeľu.
„V poslednom období sme dosť investovali do závlah a do výživy, ale stále sme nemali dostupné informácie, ako sa pri pestovaní správne rozhodovať,“ hovorí Branislav Židek, predseda predstavenstva PD Vlára Nemšová. „Po komunikácii a úspešnej montáži meteostanice veríme, že naši ľudia získajú dôležité informácie a v danom čase sa budú vedieť oveľa lepšie rozhodnúť tak, aby sme zabezpečili dostatočnú úrodu a kvalitu chmeľu.“
Prečo je chmeľ dôležitý?
Chmeľ je jednou z kľúčových surovín pre výrobu piva. Práve on mu dodáva typickú horkosť, arómu aj charakter. Bez chmeľu by pivo nebolo pivom.
Jeho pestovanie je však čoraz náročnejšie. Počasie je nevyspytateľné, obdobia sucha sa striedajú s prívalovými dažďami a pestovatelia čelia výkyvom počasia, ktoré nepriaznivo vplývajú nielen na množstvo vypestovaného chmeľu, ale aj jeho kvalitu. Práve preto má projekt PRE CHMEĽ širší význam.
Pre dnešných pestovateľov sú kľúčové dáta
Pri pohľade na chmeľnicu dnes zaujme niečo nezvyčajné. Medzi rastlinami stojí konštrukcia – meteostanica. Tá nepretržite zbiera dáta a meria zrážky, teplotu vzduchu, vlhkosť, ale aj stav pôdy v hĺbke približne 30 centimetrov. Získané údaje sa pravidelne prenášajú do cloudového systému, ktorý ich spolu s ďalšími dátami vyhodnocuje a premieňa na praktické informácie, ktoré sú chmeliarovi k dispozícii vo svetovo unikátnej aplikácii. Pestovatelia tak majú k dispozícii moderného pomocníka, ktorý im radí, ako reagovať na aktuálnu aj blížiacu sa situáciu.
Kľúčovou súčasťou projektu je teda špeciálna aplikácia. „Aplikácia je výsledkom dlhodobého výskumu. Pestovateľom ukazuje kľúčové údaje, ktoré potrebujú k tomu, aby chmeľ dosiahol požadovanú kvalitu. Základom je prediktívny model na báze AI, ktorý ukazuje ako a kedy je ideálne zavlažovať. Jej využitie je zadarmo,“ hovorí Jakub Zaoral, manažér udržateľnosti Plzeňského Prazdroja.
Pestovateľ vďaka nej vie, kedy a koľko vody chmeľ potrebuje. Okrem toho mu aplikácia zobrazuje aj aktuálne meteorologické údaje z vybranej lokality či grafy vývoja počasia a zrážok. Tak pomáha pestovateľom lepšie porozumieť potrebám chmeľu a pripraviť sa napríklad na prichádzajúce obdobia sucha. Výsledkom by malo byť zvýšenie množstva dopestovaného chmeľu, ale aj jeho lepšia kvalita, ktorá je pri tejto plodine rozhodujúca.
Projekt s nesmiernym významom pre Slovensko
Projekt PRE CHMEĽ nevznikol na zelenej lúke. Nadväzuje na iniciatívu, ktorá funguje v Česku už od roku 2021. Tam sa do nej zapojili desiatky pestovateľov a vznikla rozsiahla sieť meteostaníc.
„Dva roky sme zbierali rôzne údaje a dáta, napríklad z meteostaníc a prvú verziu aplikácie sme spustili v roku 2024. Prebehlo testovanie a na základe spätnej väzby sme vykonali potrebné úpravy a vylepšenia. Teraz rozširujeme sieť aj na Slovensko,“ dodáva Jakub Zaoral.
Projekt zároveň ukazuje, že aj veľké firmy môžu zohrávať dôležitú úlohu pri ochrane lokálnych tradícií. V tomto prípade ide o konkrétnu pomoc Plzeňského Prazdroja Slovensko, ktorá môže rozhodnúť o tom, či bude mať Slovensko aj o pár rokov vlastný chmeľ.
Advertoriál pripravený v spolupráci s Plzeňský Prazdroj.