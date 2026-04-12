Smutná správa: Vo veku 92 rokov zomrel bývalý poslanec a diplomat

BRATISLAVA - Vo veku 92 zomrel v sobotu (11. 4.) bývalý poslanec Národnej rady SR, diplomat, ekonóm a umelec Ladislav Lysák. O úmrtí informovala rodina zosnulého.

Lysák sa narodil 28. augusta 1933 v Brezovici v okrese Sabinov. Bol absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Pomohol vybudovať odevné závody vo viacerých slovenských mestách, pracoval aj vo výskumnej sfére. „Väčšinu svojho vedecko-výskumného života venoval národohospodárstvu na Slovensku, jeho zdrojom, rozvoju, perspektívam, zameraniu a miestu v národnom a medzinárodnom meradle,“ priblížila rodina zosnulého. Zakladal a viedol štátny ústav pre ekonomiku a riadenie priemyslu v Bratislave.

Po spoločenských a politických zmenách na Slovensku pôsobil okrem iného aj ako poslanec Národnej rady SR i veľvyslanec v Indii. Prednášal na ekonomickej univerzite a pokračoval v publikačnej činnosti až do neskorého veku. Zaujímal sa o umenie, študoval olejomaľbu. „Na poprednom mieste jeho záujmov bolo zbieranie podkladov často nedocenených a limitovaných kultúrnych, hospodárskych a spoločenských dejín,“ doplnila rodina.

Martin Novák je už dnes s Let's Dance NA NOŽE: Čo robí namiesto tanca a... toto je môj favorit!
Martin Novák je už dnes s Let's Dance NA NOŽE: Čo robí namiesto tanca a... toto je môj favorit!
Na Hornáde otvárajú vodácku sezónu
Na Hornáde otvárajú vodácku sezónu
21. ročník Bratislava ČSOB Maratón
21. ročník Bratislava ČSOB Maratón
Smutná správa: Vo veku 92 rokov zomrel bývalý poslanec a diplomat
Viedeň je v TOP 20, no na víťaza sa nechytá: Pozrite si galériu z letiska, ktoré vyzerá ako z inej planéty! (foto)
Viedeň je v TOP 20, no na víťaza sa nechytá: Pozrite si galériu z letiska, ktoré vyzerá ako z inej planéty! (foto)
Stovky vozidiel musia opäť do servisu: Najväčšia zvolávacia akcia sa týka značky Škoda! (foto)
Stovky vozidiel musia opäť do servisu: Najväčšia zvolávacia akcia sa týka značky Škoda! (foto)
Drastické opatrenie kvôli drahej rope: Každý nový dom v Anglicku musí mať povinne solár aj čerpadlo
Drastické opatrenie kvôli drahej rope: Každý nový dom v Anglicku musí mať povinne solár aj čerpadlo
Kto bohatne na vašich účtoch? Otestujte sa a zistite, kde v skutočnosti končia vaše peniaze! (kvíz)
Kto bohatne na vašich účtoch? Otestujte sa a zistite, kde v skutočnosti končia vaše peniaze! (kvíz)

Po zmiznutom majetku náznak ďalšej nepríjemnosti: Škriniar musel predčasne opustiť ihrisko
Po zmiznutom majetku náznak ďalšej nepríjemnosti: Škriniar musel predčasne opustiť ihrisko
VIDEO Cracknellove silné emócie po prehratom semifinále: Bol to jeho posledný zápas v kariére?
VIDEO Cracknellove silné emócie po prehratom semifinále: Bol to jeho posledný zápas v kariére?
Zlaté Moravce a béčko Slovana súperov nešetrili, Malženice pokračujú vo fantastickej forme
Zlaté Moravce a béčko Slovana súperov nešetrili, Malženice pokračujú vo fantastickej forme
Molčan v skvelej antukovej forme: Po vyradení Američana si zahrá na prestížnom turnaji
Molčan v skvelej antukovej forme: Po vyradení Američana si zahrá na prestížnom turnaji
ATP

TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Klasické testy
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme

Ako komunikovať: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše vzťahy
Ako komunikovať: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše vzťahy
Motivácia a inšpirácia
Nemusíte byť manažér: Ako viesť seba a druhých aj v súkromnom živote
Nemusíte byť manažér: Ako viesť seba a druhých aj v súkromnom živote
Práca a voľný čas
Aký ste typ v učení? Objavte, či patríte medzi aktivistov alebo pasívnych pozorovateľov
Aký ste typ v učení? Objavte, či patríte medzi aktivistov alebo pasívnych pozorovateľov
Kariérny rast
Prečo zanedbávať duševné zdravie v práci môže stáť kariéru aj zdravie: Objavte, ako sa chrániť ešte dnes
Prečo zanedbávať duševné zdravie v práci môže stáť kariéru aj zdravie: Objavte, ako sa chrániť ešte dnes
Vyhorenie

K rezňom už iný nerobím: Tento šalát z mladej kapusty len z 3 surovín strčí do vrecka aj zemiakovú kašu.
K rezňom už iný nerobím: Tento šalát z mladej kapusty len z 3 surovín strčí do vrecka aj zemiakovú kašu.
Celý život sme varili ryžu zle. Tento jediný krok pred varením vám ušetrí polovicu času!
Celý život sme varili ryžu zle. Tento jediný krok pred varením vám ušetrí polovicu času!
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Rady a tipy
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Rady a tipy

Ruské ponorky mapovali kľúčové káble v Atlantiku: mesiac sledovali najcitlivejšie body sveta
Ruské ponorky mapovali kľúčové káble v Atlantiku: mesiac sledovali najcitlivejšie body sveta
Moderná vojna a konflikty
Mimozemské megastavby, ako je Dysonova sféra, nemusia byť len sci-fi. Vedec ukázal, že by mohli fungovať bez porušenia fyziky
Mimozemské megastavby, ako je Dysonova sféra, nemusia byť len sci-fi. Vedec ukázal, že by mohli fungovať bez porušenia fyziky
Veda a výskum
Vedci objavili v mozgu „skrytý prepínač“, ktorý rozhoduje, kedy už máš dosť jedla
Vedci objavili v mozgu „skrytý prepínač“, ktorý rozhoduje, kedy už máš dosť jedla
Veda a výskum
Prelom v evolúcii živočíchov, ktorý môže prepísať učebnice. V Číne objavili prechod medzi ediakarom a kambriom
Prelom v evolúcii živočíchov, ktorý môže prepísať učebnice. V Číne objavili prechod medzi ediakarom a kambriom
Veda a výskum

Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú

Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Záhrada
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Záhrada
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Údržba a opravy
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Recepty

Takto vyzerá budúci kráľ: Princ George rastie pred očami, vychovávajú ho inak ako súrodencov
Zahraničné celebrity
Takto vyzerá budúci kráľ: Princ George rastie pred očami, vychovávajú ho inak ako súrodencov
Ilustračné foto
Domáce
Smutná správa: Vo veku 92 rokov zomrel bývalý poslanec a diplomat
