Známa cestovka čelí obrovskej kritike: Tisíce dovolenkárov ochorelo v dovolenkovom raji, hlásia aj úmrtia!

KAPVERDY - Cestovná spoločnosť TUI čelí hromadnej žalobe svojch klientov po tom, ako stovky z nich ochoreli počas dovolenky na Kapverdských ostrovoch.
Ako informuje britský web Daily Star, Kapverdy zasiahla zasiahla v posledných rokoch dvakrát epidémia nákazlivej bakteriálnej infekcie Shigella. Existuje podozrenie, že od januára 2023 po ceste do tejto destinácii zomrelo najmenej osem ľudí. Ďalšie tisícky hlásili zdravotné komplikácie. Do súdneho konania proti cestovnej kancelárii sa zapojilo viac ako 1 700 ľudí. Tí mali po pobyte najmä žalúdočné problémy, infekcie ale aj ďalšie komplikácie.
Niektoré prípady mali mať hororový priebeh. 21-ročná Alisha mala napríklad napríklad počas dovolenky v päťhviezdičkovom rezorte vracať krv a objavili sa u nej tiež záchvaty. Mladá žena skončila v nemocnici.
Zdravotné problémy opísali aj ďalší dovolenkári. Žena trpiaca cukrovkou, ktorá chcela v exotike osláviť spoločne s manželom výročie svadby, uviedla, že mala nekontrolovateľné hladiny cukru v krvi, hnačku, vracanie, triašku a dýchavičnosť. Sťažovala sa aj na zlú hygienu v zariadení, údajne videli kuchárov, ako manipulujú so surovým mäsom bez rukavíc, spomínala aj muchy a vtákov, ktoré mali byť priamo v reštaurácii doslova všade.
Ďalší dovolenkári opisujú, že sa nakazili rôznymi žalúdočnými ochoreniami vrátane E. coli, Salmonely a Shigelly, spolu s parazitárnymi infekciami, ako je Cryptosporidium, ktoré môžu spôsobiť hnačku, žalúdočné kŕče a horúčku.
Objaviť sa mali aj prípady úmrtí v dôsledku rôznych zdravotných komplikácií – vrátane gastroenteritídy, zlomenín a zlyhania srdca – ktoré utrpeli počas dovolenky.
„Správy o týchto tragických stratách nás hlboko zarmútili a vyjadrujeme úprimnú sústrasť postihnutým rodinám. Hoci sa nemôžeme vyjadrovať k jednotlivým prípadom, zdravie a bezpečnosť zákazníkov sú vždy našou najvyššou prioritou," reagovala cestovka TUI.
Tvrdia, že zaviedli postupy na podporu každého zákazníka, ktorý ochorie počas dovolenky, vrátane prístupu k primeranej lekárskej starostlivosti a asistencii v rezorte. "Aby sme mohli poskytnúť túto podporu, je dôležité, aby bola choroba nahlásená našim tímom, kým sú zákazníci v cieľovom mieste. Ak sa tak nestane, obmedzuje sa pomoc, ktorú v danom čase vieme ponúknuť," dodali.