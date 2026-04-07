Aprílová facka od počasia! Po vytúženom teple prichádza ZVRAT: Zima ešte nepovedala posledné slovo!

BRATISLAVA - Ešte pred pár dňami sme si užívali slnečné lúče a rekordné teploty nad 20 stupňov. Zdalo sa, že jar definitívne prebrala žezlo, no opak je pravdou. Najnovšie predpovede meteorológov prinášajú studenú sprchu – a to doslova. Na Slovensko mieri výrazné ochladenie, ktoré so sebou prinesie nielen mrazy, ale v niektorých regiónoch dokonca aj návrat snehových vločiek.
Tohtoročné veľkonočné sviatky boli mimoriadne štedré na teplo. V Bratislave sa ortuť teplomera vyšplhala až na +24,1 °C, čo sú hodnoty typické skôr pre jún. Idylka sa však skončila prechodom studeného frontu sprevádzaného búrkami, ktorý za sebou nechal poriadne vychladený vzduch. Ak ste si mysleli, že ide len o krátke osvieženie, portál iMeteo varuje pred úplným zvratom.
Oteplenie, ktoré modely naznačovali ešte pred týždňom, je nateraz definitívne v nedohľadne. Práve naopak, nadchádzajúce dni budú v znamení nepríjemného chladu, ktorý nás potrápi minimálne do polovice mesiaca.
Pozor na nebezpečné mrazy a sneh
Už počas týchto dní sa naše územie ocitne v zovretí chladného vzduchu pod vplyvom tlakovej výše. To síce prinesie jasnú oblohu, no v noci sa pripravte na nebezpečné prízemné mrazy. Tie sú postrachom najmä pre záhradkárov a ovocinárov, ktorým už začali kvitnúť stromy.
Kritická bude najmä noc zo štvrtka na piatok, kedy sa mráz očakáva na väčšine územia Slovenska. Denné maximá budú postupne klesať na úroveň +5 až +12 °C, čo je na začiatok apríla o 2 až 5 stupňov menej, než je dlhodobý priemer. Na severe krajiny sa navyše môžu objaviť snehové prehánky už od nadmorskej výšky 500 metrov.
Víkend v znamení neistoty
Ešte zaujímavejšie, hoci zatiaľ neisto, vyzerá predpoveď na nadchádzajúci víkend. Numerické modely naznačujú ďalšiu vlnu zrážok. Kým na juhu bude prevažne pršať, severné regióny Slovenska by sa mali opäť pripraviť na snehovú pokrývku.
Podľa aktuálnych strednodobých modelov (ECMWF) zostane počasie teplotne podpriemerné aj počas celého budúceho týždňa. Jar sa tak na nejaký čas sťahuje do úzadia a budeme musieť opäť vytiahnuť teplejšie bundy.
Ak už netrpezlivo vyzeráte návrat teplých dní, budete sa musieť obrniť poriadnou dávkou trpezlivosti. Podľa meteorológov sa výraznejšie oteplenie a teploty nad normálom očakávajú až v tretej dekáde mesiaca. Do tej doby nás čaká nestále, sychravé a najmä mrazivé aprílové počasie.