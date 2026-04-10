Polícia zasiahla: V Trnave odhalili nelegálnu prácu cudzincov, 13 osôb vyhostili

TRNAVA - Polícia zistila počas kontroly v areáli spoločnosti v Trnave nelegálnu prácu. Administratívne vyhostenie z územia SR sa týka 11 osôb z Indie a dvoch Nepálčanov. Na vycestovanie majú 15 dní. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„U kontrolovaných osôb bolo zistené vykonávanie inej pracovnej činnosti, než na akú im bol udelený prechodný pobyt alebo vízum, prípadne mali povolenia viazané na iného zamestnávateľa alebo zrušené súhlasné stanoviská príslušného úradu práce,“ priblížil hovorca. Kontrolná akcia sa uskutočnila vo štvrtok (9. 4.).
Cudzinci sú administratívne vyhostení do krajín pôvodu, konkrétne do Indickej republiky a Nepálskej federatívnej demokratickej republiky, pričom ide o štáty, do ktorých sa rozhodli dobrovoľne vrátiť. „Polícia bude v obdobných kontrolách pokračovať aj naďalej s cieľom dohliadať na dodržiavanie zákonných podmienok zamestnávania cudzincov a predchádzať nelegálnej práci,“ avizoval Hájek.