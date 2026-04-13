Pred stanicou v Trnave objavili krvácajúceho muža (47): Bodnutie pri hádke, ratovať ho museli policajti!

TRNAVA - Polícia bola opäť na nohách, konkrétne v Trnave, kde bolo poriadne rušno. Verejnosť si všimla muža, ktorý bol podľa prvých slov prítomných svedkov bodnutý do brucha. Po príchode na miesto činu policajti zistili, že nešlo len o plané reči, ale 47-ročný muž skutočne krváca a je na tom zle. Okamžite preto zakročili a o pár desiatok minút už mali aj samotného páchateľa na striebornom podnose na samotnej policajnej stanici.
Hliadka trnavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) podľa vlastných slov len rutinne kontrolovala bezpečnosť cestnej premávky. Zrazu k ním ale pribehla osoba, ktorá uviedla, že pred stanicou niekto bodol muža do brucha. "Niekoho tam pichli s nožom," počuť jednu zo svedkýň vo videu, ktoré príslušníci zavesili na sociálnu sieť. Tí sa preto okamžite vybrali na popisované miesto.
Po príchode na miesto pred stanicou našli policajti skutočne 47-ročného muža sediac na zemi a držiac si ranu na bruchu. Neskôr musel byť hospitalizovaný v nemocnici. "Na mieste sa nachádzal aj policajt v civile, ktorý išiel náhodou okolo a hneď začal zranenému poskytovať predlekársku prvú pomoc. Medzitým sa na miesto dostavili aj ďalšie hliadky PMJ," popísali policajti.
Jeden z týchto príslušníkov zostal pri zranenom mužovi až do príchodu privolaných záchranárov, ostatní išli rýchlo prečesávať okolie. Išlo im o vypátranie útočníka. "Po chvíli dostali informáciu, že mal mladý muž sám prísť na oddelenie železničnej polície. Presunuli sa teda na miesto a po vykonaní prvotných úkonov bola osoba zadržaná," napísala polícia s tým, že ide o 27-ročného mladíka.
Polícia začala trestné stíhanie
Ten mal po predchádzajúcom konflikte, neznámym predmetom zaútočiť na staršieho muža a spôsobiť mu zranenie v oblasti brucha. "Vyšetrovateľka začala vo veci trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva. V zmysle zákona môže za takýto skutok hroziť trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Policajti na prípade naďalej pracujú a vykonávajú potrebné procesné úkony," dodali.