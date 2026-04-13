Opitý vodič narazil do odpadovej nádoby a plynovej prípojky: Nafúkal cez 2 promile

Opitý vodič narazil v obci Štvrtok do odpadovej nádoby a plynovej prípojky. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
ŠTVRTOK - Policajti Okresného dopravného inšpektorátu Trenčín začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Opitý 44-ročný vodič narazil v sobotu (11. 4.) v obci Štvrtok v Trenčianskom okrese do odpadovej nádoby. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Opitý vodič narazil v obci Štvrtok do odpadovej nádoby a plynovej prípojky. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
Vodič po náraze pokračoval v jazde a narazil do plynovej prípojky. Pri dychovej skúške mu policajti namerali najskôr dve, pri opakovanej skúške 2,21 promile alkoholu. Vodičovi policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
Opitý vodič narazil v obci Štvrtok do odpadovej nádoby a plynovej prípojky. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)