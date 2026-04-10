Hygienici bijú na poplach: Z trhu sťahujú dojčenskú výživu pre možné riziko

BRATISLAVA - Spoločnosť Danone sťahuje zo slovenského trhu počiatočnú dojčenskú výživu Nutrilon Advanced Good Night pre prítomnosť toxínu cereulid. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Neodporúča ďalej používať uvedenú šaržu výrobku na prípravu stravy pre dojčatá. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ.
„Spoločnosť Danone oznámila ÚVZ SR, že sťahuje počiatočnú dojčenskú výživu Nutrilon Advanced Good Night 1800 gramov, dátum minimálnej trvanlivosti 10. novembra 2026, z trhu v Slovenskej republike,“ uviedol úrad. Podotkol, že zákazníci majú možnosť vrátiť uvedenú potravinu u predajcu na Slovensku, kde ju zakúpili.
Ako priblížil, k stiahnutiu uvedenej potraviny z trhu spoločnosť pristúpila na základe výsledkov v laboratórnom rozbore štátnej potravinovej inšpekcie v Prahe, ktorý potvrdil v uvedenej šarži výrobku prítomnosť toxínu cereulid. Predmetná šarža výrobku bola podľa ÚVZ distribuovaná z Českej republiky na Slovensko.
Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, hnačky, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa môžu príznaky objaviť 30 minút až šesť hodín po konzumácii kontaminovanej potraviny. Podľa ECDC u mladších dojčiat môže cereulid zmeniť rovnováhu solí v organizme a viesť ku komplikáciám, ako je napríklad dehydratácia. Možné negatívne účinky na zdravie závisia od veku dojčaťa, pričom novorodenci a dojčatá mladšie ako šesť mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších vplyvov.