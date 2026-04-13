Zo slovenského trhu stiahli OMÁČKU! Našli ju v známom reťazci, obsahuje NEPOVOLENÚ látku

BRATISLAVA - Na slovenskom trhu sa nachádzala indická omáčka, ktorá obsahovala nepovolenú látku asafoetida. Informuje o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR s tým, že výrobok, distribuovaný z Indie cez českého dodávateľa, porušil nariadenie Európskeho parlamentu o nových potravinách.
Štátna veterinárna a potravinová správa informovala, že v rámci úradnej kontroly potravín vykonala Regionálna a veterinárna správa Senec u spoločnosti PPP TERNO real estate s.r.o., 900 24 Veľký Biel odber vzorky výrobku "Omáčka na varenie pre Butter Chicken (Hotová indická omáčka)", pôvodom z Indie, s výrobnou dávkou 2504072 a dátumom spotreby 30. 09. 2026. Výrobok je od spoločnosti Vimal Agro Products Pvt Ltd, Near GIDC, Bardoli 394 601, India.
"Vo vyšetrenej vzorke bola zistená prítomnosť nepovolenej látky – asafoetida, čo je v rozpore s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1169/2011, a podľa Článku 6 je použitie látky 'asafoetida' v tejto potravine nepovolené," približujú potravinári.
Inšpekcia dodáva, že predmetný výrobok bol distribuovaný z Indie prostredníctvom českého distribútora na územie Slovenskej republiky. Následne bol výrobok stiahnutý z predaja. "Predajca komunikoval s dodávateľom o zistených skutočnostiach – použití látky 'asafoetida' v potravine," konštatuje ŠVPS SR na záver oznámenia.