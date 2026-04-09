AKTUÁLNE Vážna nehoda pri hranici: V Starom Hrozenkove je obmedzená premávka

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)
DRIETOMA - Pre vážnu dopravnú nehodu v prihraničnej moravskej obci Starý Hrozenkov je obmedzená premávka na ceste I/9 neďaleko štátnej hranice Drietoma - Starý Hrozenkov. Pre nákladné vozidlá je úsek úplne neprejazdný. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Česká polícia čiastočne uzatvára cestu 1/9 v obci Starý Hrozenkov na približne tri až štyri hodiny. Prejazd bude umožnený len osobným vozidlám. Pre nákladné vozidlá bude tento úsek neprejazdný. „Vodičom nákladných vozidiel odporúčame, aby sa tomuto úseku vyhli a využili iný hraničný priechod do Českej republiky,“ doplnila Krajčíková. Polícia žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a jazdili bezpečne.