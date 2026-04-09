AKTUÁLNE Tragická nehoda na R7: Muž vpálil do cestárov! Jeden z nich neprežil, diaľnicu uzavreli

ŠAMORÍN - Na ceste R7 za zjazdom Šamorín - sever v smere do Holíc došlo vo štvrtok ráno k dopravnej nehode. Úsek bol neprejazdný. Muž vpálil do stojaceho vozidla cestárov so signalizáciou. jeden z nich bohužiaľ neprežil.
„Vo štvrtok krátko po 6.30 h bola na operačné stredisko prijatá informácia o dopravnej nehode na diaľnici R7 približne na 20,5. kilometri v smere do Holíc, za zjazdom Šamorín - sever. Podľa doterajších informácií došlo k nárazu osobného motorového vozidla, ktoré skončilo prevrátené na streche,“ priblížili policajti.
Uviedli tiež, že na mieste sa nachádza zranená osoba a smerujú tam záchranné zložky. Policajti žiadajú vodičov, aby sa úseku vyhli. „Využite obchádzkovú trasu cez zjazd Šamorín - západ na cestu I/63 cez Šamorín a Dunajskú Stredu,“ dodali.
Ako sa ukázalo, nehoda mala tragické následky, o život prišiel jeden z cestárov. "Podľa prvotných informácií mal 42-ročný vodič na vozidle Ford Raptor, z doposiaľ nezistených príčin, zozadu naraziť do vozidla so signalizačnou šípkou a následne aj do vozidla pred ním, z ktorého 3 muži vykladali prenosné dopravné značenie," uviedla polícia.
Pri dopravnej nehode sa zranili 3 pracovníci ako aj vodič z auta Ford. Žiaľ, 30-ročný muž, ktorý vykladal dopravné značenie utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodiča auta musel do nemocnice transportovať záchranársky vrtuľník.
"Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenia a ublíženia na zdraví. V súčasnosti vykonávame prvotné úkony za účelom riadneho objasnenia priebehu tejto tragickej udalosti. Na miesto bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava," informovala polícia.
Cestu z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody, odstraňovania jej následkov ako aj z dôvodu pristávania záchranárskeho vrtuľníka museli na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. "Polícia žiada vodičov, aby využili obchádzkovú trasu cez zjazd Šamorín - západ na cestu I/63 cez Šamorín a Dunajskú Stredu," dodali.