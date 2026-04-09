TRAGICKÁ nehoda pri Ružomberku! Zrážka si vyžiadala niekoľko zranených! Jedna osoba neprežila

IVACHNOVÁ - Pri štvrtkovej rannej dopravnej nehode troch osobných automobilov na ceste I/18 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom, v katastri obce Ivachnová, sa zranilo päť osôb. Jednu osobu museli hasiči z havarovaného automobilu vyslobodiť pomocou vyslobodzovacieho náradia. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti. Neskôr polícia uviedla, že tragická zrážka si vyžiadala aj jednu obeť.
Zraneným osobám poskytli príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Ružomberku predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich posádke Záchrannej zdravotnej služby a Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. „V dôsledku dopravnej nehody bola cesta neprejazdná,“ dodali hasiči.
Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti spresnila, že k dopravnej nehode vyslali dva záchranárske vrtuľníky. „Posádka leteckých záchranárov z Banskej Bystrice si na mieste prevzala 23-ročného vodiča s poraneniami hlavy, hrudníka a panvy. Po ošetrení ho v stabilizovanom stave letecky transportovali do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici,“ spresnili leteckí záchranári.
Doplnili, že druhá posádka leteckých záchranárov zo Žiliny poskytla pomoc 25-ročnému mužovi s poranením dolných končatín, ktorého následne v stabilizovanom stave vrtuľníkom transportovali do Univerzitnej nemocnice v Martine.
Nehoda si vyžiadal jednu obeť
Popoludní polícia informovala, že nehoda si vyžiadala ľudský život. "Vodič osobného vozidla značky VW Golf, jazdiaci v smere od Ružomberka na Liptovský Mikuláš, z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde ľavou časťou vozidla narazil do ľavej zadnej časti osobného vozidla značky Kia Niro. Následne vozidlo VW Golf pokračovalo v jazde v protismernej časti vozovky, kde došlo k čelnej zrážke s vozidlom Audi Q7," uviedli.
Vo vozidle VW Golf sa viezli štyri osoby, ktoré utrpeli zranenia vyžadujúce prevoz do nemocnice. 47-ročný spolujazdec, žiaľ, zraneniam po prevoze do nemocnice podľahol.
Vodič a spolujazdec z vozidla Kia Niro vyviazli bez zranení a dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom.
"U vodičov vozidiel VW Golf a Audi Q7 sa bude prípadné požitie alkoholu zisťovať z krvi. Cesta bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzatvorená a následne regulovaná hliadkami Policajného zboru. Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku. Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala polícia.