Pondelok30. marec 2026, meniny má Vieroslava, zajtra Benjamín

Takáč vyzýva Európsku úniu na rýchlu reakciu: Upozorňuje na drahé energie a problémy v mliečnom sektore

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Európska únia musí podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD) urýchlene reagovať na vysoké ceny energií a zhoršujúcu sa situáciu v mliečnom sektore. Uviedol to po rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo.

Minister upozornil, že vysoké ceny elektriny a plynu výrazne zvyšujú náklady v poľnohospodárstve aj potravinárstve, čím oslabujú konkurencieschopnosť európskych producentov. „To najpodstatnejšie, čo trápi celú Európsku úniu, sú vysoké ceny elektrickej energie a plynu. Traktory, poľnohospodárska technika, pekárne či mliekarne - všetko funguje na energii a plyne. Ak sú tieto vstupy extrémne drahé, celý sektor je ohrozený,“ uviedol.

Kritizoval aj nastavenie budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä znižovanie financovania, stropovanie priamych platieb a nadmernú byrokraciu. „Stropovanie priamych platieb je pre Slovensko likvidačné vzhľadom na štruktúru našich fariem,“ zdôraznil Takáč. Zároveň poukázal na pomalé vyplácanie kompenzácií po krízach, ktoré podľa neho prichádzajú neskoro.

Slovensko na rokovaní otvorilo aj mimoriadnu tému vývoja v mliečnom sektore. Výkupné ceny mlieka podľa Takáča klesli z približne 54 až 55 centov na menej ako 40 centov za liter, čo spôsobuje problémy prvovýrobcom. Minister vyzval Európsku komisiu, aby využila dostupné krízové nástroje a zabránila zatváraniu fariem.

Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Takáč otvoril tému pôvodu potravín: Chce jasnejšie označovanie, narazil však na odpor Bruselu
Domáce
Celé Slovensko RIEŠI uši politikov koalície: Tajné slúchadlá a hľadanie pravdy, Hlina pohrozil rušičkou!
Domáce
Takáč na stretnutí V4: Návrhy EÚ ohrozujú farmárov aj potravinovú bezpečnosť
Domáce
Súhrn vládou prerokovaných návrhov: Pre okresy Nitra a Nové Zámky vyčlenila vyše 2,5 milióna eur
Domáce

Odporúčame

Zoznam TV

Premiér Fico a ministerka Saková reagujú na list Európskej komisie k cenám palív
Správy
Peter Pellegrini na pracovnom výjazde k výročiu vstupu Slovenska do NATO
Správy
Dominika Jurena odhalila, či čaká dievčatko alebo chlapčeka
Prominenti

Domáce správy

TEST OSOBNOSTI Nakoľko silná je tvoja empatia?
hashtag.sk
Takáč vyzýva Európsku úniu na rýchlu reakciu: Upozorňuje na drahé energie a problémy v mliečnom sektore
Domáce
Hrozivé zistenia kontrolórov: Chaos v kategorizácii liekov nás stál stovky miliónov, v hre je aj konflikt záujmov!
Domáce
Polícia v PSK počas týždňa prevencie na železnici odhalila 22 priestupkov a 2 trestné činy
Prešov

Zahraničné

Ničivé počasie v Afganistane a Pakistane: Prudké dažde a zosuvy pôdy si vyžiadali 45 životov
Zahraničné
Izrael schválil rozšírenie trestu smrti: Platiť môže aj pre Palestínčanov odsúdených za vraždy
Zahraničné
Čaká nás cenový šok: Ceny ropy opäť vzrástli! Povstalci v Jemene chcú zablokovať ďalší dôležitý prieliv
Zahraničné
Česko siaha na štátne rezervy: Vláda požičia 100 tisíc ton ropy a chystá zásahy do cien palív
Zahraničné

Prominenti

Nový Terminátor? Z tučného dieťaťa je hora svalov i úspechov: Z utajeného syna Arnolda je megahviezda
Zahraniční prominenti
Láska z minulosti stále horí? Nela verejným vyznaním dohnala Ďurovčíka k slzám: Si génius!
Let´s Dance
Dojatý Genzer v Let's Dance: Láskyplné vyznanie Drexler, padol aj prvý… ach, to bolo krásne
Domáci prominenti
Cardi B ide bomby! Pôrod, rozchod a náročné turné: Provokatívny outfit a... obavy o jej zdravie!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Prestaňte sa v posteli trápiť: TENTO detail v pohybe je KĽÚČOM k ženskému vyvrcholeniu
Zaujímavosti
Vysoký krvný tlak ráno: Prečo vzniká a čo môže hovoriť o zdraví srdca
vysetrenie.sk
NOČNÁ MORA každej modelky: Finalistke Miss v priamom prenose vypadla PROTÉZA! VIDEO Jej reakcia šokovala celý svet
Zaujímavosti
Žltnú vám zuby? Skúsený zubár varuje pred JEDNOU chybou, ktorú robí pri čistení takmer každý!
Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Problémy už pre pár stoviek eur: Pozor, štát vám môže siahnuť na účet, mzdu aj vodičák!
Prekvapivý návrh v parlamente: Seniori nad 90 rokov môžu dostať stovky eur navyše!
Konflikt eskaluje, trhy sú v panike a chystajú sa na najhoršie: Ropa letí nahor!
Koniec dotovania víriviek? Progresívci predstavili vlastný recept na drahé energie!

Šport

Bývalý tréner Slovana Bratislava má novú prácu: Zamieril na lavičku českého klubu
Česko
Majster je v semifinále! Košice zvrátili prekvapenie a otočili sériu s Banskou Bystricou
Tipsport liga
Plzeň ju už mala doslova na lopate: Sparta Praha dokonala senzačný obrat a postupuje
Česko
Slováci chcú potešiť divákov dobrým výkonom proti Rumunsku, hráči sa postavili za trénera Calzonu
Reprezentácia

Auto-moto

NDS rozbehla súťaž na dva úseky R2 na juhu
Doprava
TEST: Mini Cooper JCW Cabrio - lepší kabriolet neexistuje. Iba väčší
Klasické testy
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
Doprava
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Novinky

Kariéra a motivácia

Pridali vám v práci ďalšiu agendu? Toto rozhodne nerobte, ak nechcete vyhorieť
Motivácia a produktivita
Sebapoznanie cez koučing: Prečo je rozhovor s koučom investíciou do seba
Kariérny rast
Pracovný horoskop na apríl: Kto by mal zmeniť svoju prácu a kto sa dočká uznania?
KarieraInfo.sk
Prečo by ste nemali chýbať na Kariéra EXPO v Žiline? Tento deň môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Pre istotu upečte na Veľkú noc dvojitú dávku. Vynikajúce jednohubky s medvedím cesnakom a syrom.
Veľkonočná maďarská tlačenka so zeleninou a vajíčkom
Hrnčekový veľkonočný baranček: Stačí hrnček a pár ingrediencií
Výber receptov
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Výber receptov

Technológie

Irán zasiahol americkú základňu a zničil E-3 Sentry. USA prišli o jedno z najdôležitejších „očí" na oblohe
Armádne technológie
Teleskop Jamesa Webba vyriešil desaťročia starú záhadu Saturnu. Už vieme, prečo sa zdalo, že planéta mení svoju rotáciu
Veda a výskum
Tvoj telefón sa naučí nový trik. Samsung chystá funkciu, ktorá ti ušetrí peniaze pri nákupoch
Samsung
Rusko dosiahlo míľnik s recyklovaným uránovo-plutóniovým palivom. Funguje aj v reaktoroch, aké máme na Slovensku
Technológie

Bývanie

Trendy ani okázalosť nechcela, len nech je jednoduchý a hrejivý. Vo veľkomeste vzniklo bývanie, kde vládne pokoj
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte

Pre kutilov

Šikmé rezy a otočené dosky: Drevený domček na IBC nádrž využíva triky starých majstrov proti hnilobe
Dvor a záhrada
Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Záhrada
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Dvor a záhrada
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Strecha

Stream naživo

Partnerské vzťahy
Do Veľkej noci sa niektoré znamenia nečakane zamilujú: Príde to v momente, keď to najmenej čakajú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Čaká nás cenový šok: Ceny ropy opäť vzrástli! Povstalci v Jemene chcú zablokovať
Zahraničné
VOĽBY v Maďarsku môžu rozhodnúť o ďalších krokoch EÚ: Čo nastane po výhre Orbána? Brusel pripravil 5 scenárov vývoja
Domáce
Hrozivé zistenia kontrolórov: Chaos v kategorizácii liekov nás stál stovky miliónov, v hre je aj konflikt záujmov!
Zahraničné
Med, ktorý vlastne vôbec nie je med?! Českí potravinoví inšpektori bijú na poplach: Upozornenie pre zákazníkov

Ďalšie zo Zoznamu