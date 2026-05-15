Neuveriteľný zárobok: VIDEO Amanda robí šperky zo spermií! Jej deťom je to jedno

Amanda robí šperky z telesných tekutín.
Amanda robí šperky z telesných tekutín. (Zdroj: Amanda Booth)
VANCOUVER - To, čo sa začalo ako internetový vtip, sa zmenilo na mimoriadne výnosný biznis. Kanaďanka Amanda Booth vyrába personalizované šperky z netradičných materiálov vrátane spermií, materského mlieka či popola zosnulých.

Kanaďanka Amanda Booth si získala pozornosť sociálnych sietí nezvyčajným podnikaním. Od roku 2021 vyrába personalizované šperky, pri ktorých využíva materiály, aké by väčšina ľudí v šperkárstve zrejme nečakala.

Do svojich výrobkov totiž zapracúva materské mlieko, vlasy, popol zosnulých a dokonca aj spermie zákazníkov. Práve videá so šperkami vytvorenými zo spermií a materského mlieka sa na internete stali virálnymi.

Všetko sa začalo ako žart na internete

Amanda Booth na Instagrame priznala, že pri požiadavkách klientov prakticky nič neodmieta.

„Na všetko hovorím áno,“ uviedla.

Nápad vytvárať šperky z telesných tekutín vraj pôvodne vznikol len ako nevinný internetový vtip.

„Na Facebook som pridala žartovný príspevok, v ktorom som ponúkala takéto šperky. Myslela som si, že sa všetci zasmejú, ale ľudia to začali brať úplne vážne,“ priznala.

Virálne videá jej priniesli obrovské zárobky

Ešte predtým, než začala vyrábať šperky zo spermií, sa venovala tvorbe výrobkov z materského mlieka. Postupne však prichádzali čoraz netradičnejšie objednávky.

Keď sa jej videá začali šíriť na sociálnych sieťach, podnikanie prudko narástlo. Podľa dostupných informácií zarábala istý čas približne 60-tisíc dolárov mesačne, čo predstavuje viac než 50-tisíc eur.

V súčasnosti jej firma podľa médií prináša v priemere okolo 10-tisíc dolárov mesačne.

Za objednávkami sú často silné príbehy

Amanda Booth zároveň tvrdí, že mnohé objednávky majú veľmi emotívne pozadie.

V jednom z videí opísala príbeh klientky, ktorá jej priniesla zmrazené spermie zosnulého partnera. „Jedna zákazníčka použila zmrazené spermie svojho zosnulého partnera. Bolo to jediné, čo jej po ňom zostalo,“ povedala.

Práve podobné osobné príbehy podľa nej dávajú jej práci hlbší význam.

Jej deti vraj jej biznis neriešia

Hoci časť ľudí na internete reaguje na jej podnikanie šokovane, Amanda tvrdí, že doma to veľké rozruchy nevyvoláva. Informoval o tom britský denník The Sun.

Jej mladšie deti vo veku osem a desať rokov vraj úplne nerozumejú tomu, čomu sa venuje. Oveľa viac sa podľa nej v podnikaní orientuje jej 15-ročný syn.

Ten už údajne veľmi dobre chápe fungovanie značky a dokonca jej pomáha s budovaním prezentácie na internete.

Lukáš Urban hodnotí zápas proti Severnému Macedónsku
Jana Majeská nielen o tanci: Koleníkovi jednoducho nestačím, jeho tempo je vražedné
Andy Kraus na prehliadke chýbal, Janka našla spôsob, ako ho nahradiť: Vytiahla zo skrine... to nie!
Smutná správa: Vo veku 72 rokov zomrel básnik, prekladateľ a redaktor
Polícia vyšetruje šírenie poplašnej správy ohľadom granátu: FOTO Pátra po TOMTO mužovi
Náhly ZLOM v prípade návštevy Merza: Spolkový kancelár k nám nakoniec NEPRÍDE, má za tým byť Ficova návšteva Kremľa!
Smutná správa: Zomrel významný slovenský básnik a prekladateľ
Putin sa objavil na verejnosti: Ľudia boli v šoku! VIDEO Čo to má s tvárou?
Škandalózny a tragický prípad z nemocnice: Žena (†64) náhle zomrela, prehliadli zubnú protézu v jej hrdle!
Pochody v Deň Jeruzalema sprevádzali násilnosti! Ben Gvir bol na Chrámovej hore
Fanúšikom spadla sánka: Sexi golfistka si zabudla podprsenku! Ukázala vražedný výstrih
Plačkovej obvinenia rozprúdili vášne: Slovenská kráska reaguje... Je to klamstvo!
Prežil PÁD lietadla aj dva INFARKTY: Obrovskú popularitu nahradila... hanba!
Jana Majeská nielen o tanci: Koleníkovi jednoducho nestačím, jeho tempo je vražedné
Obrovský strach o kráľovnú: Hospitalizovali ju v nemocnici!
Neuveriteľný zárobok: VIDEO Amanda robí šperky zo spermií! Jej deťom je to jedno
Prečo si ráno nepamätáme sny? Vedci konečne vysvetlili záhadu, ktorá mätie ľudí celé roky
Súd prepísal pravidlá rodiny: Uznal, že dieťa má TROCH zákonných rodičov!
Sarkopénia: Tichá strata svalov s pribúdajúcim vekom, ktorá môže skrátiť život
Špeciál pred MS v hokeji 2026: V tíme Slovenska sú aj dve nové a veľmi známe priezviská
Veľká zmena v starostlivosti o seniorov: Budú sa o nás raz starať roboty? Slováci v tom majú jasno!
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Zabudnite na Nvidiu či Google: AI boom má nečakaného víťaza, ktorý mieri na post najziskovejšej firmy planéty!

Juraj Slafkovský znovu v akcii: Online prenos z 5. zápasu série Buffalo – Montreal
VIDEO Mimoriadna tlačovka nového trénera! Prvé slová Vladimíra Weissa po prevzatí reprezentácie
Dukla má nového trénera! Do Trenčína prichádza súčasný Országhov asistent z reprezentácie
401 zápasov v NHL a fyzické monštrum: Žilina odpálila poriadnu prestupovú bombu
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali"
Finančná správa rozbieha veľkú akciu: Posvieti si najmä na TIETO prevádzky!
Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Domáci bylinkový olej a ocot: Návod na výrobu a použitie
Čo by sa stalo, keby Rusko dostalo jadrovú zbraň na obežnú dráhu? USA už simulovali najhorší scenár pre celý vesmír okolo Zeme
VIDEO: Curiosity bojoval na Marse s tvrdohlavou skalou Atacama. Takto sa technológia za miliardy dolárov trápila s jedným kameňom niekoľko dní
Android Auto čaká najväčšia zmena za posledné roky. Nové funkcie zmenia spôsob, akým používaš displej v aute
Microsoft otvorene priznal kritiku používateľov: Windows 11 chce opraviť od základov a takto sa zmení tvoj PC
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú

Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Muž ma vymenil za mladšiu: Viac ako samotná nevera ma však totálne ponížilo to, o akú slečnu išlo
Putin sa objavil na verejnosti: Ľudia boli v šoku! VIDEO Čo to má s tvárou?
Škandalózny a tragický prípad z nemocnice: Žena (†64) náhle zomrela, prehliadli zubnú protézu v jej hrdle!
Fanúšikom spadla sánka: Sexi golfistka si zabudla podprsenku! Ukázala vražedný výstrih
Dráma na sídlisku: VIDEO Malý chlapec (2) vypadol z balkóna! Stáli pri ňom všetci svätí!

