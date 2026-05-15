Neuveriteľný zárobok: VIDEO Amanda robí šperky zo spermií! Jej deťom je to jedno

VANCOUVER - To, čo sa začalo ako internetový vtip, sa zmenilo na mimoriadne výnosný biznis. Kanaďanka Amanda Booth vyrába personalizované šperky z netradičných materiálov vrátane spermií, materského mlieka či popola zosnulých.
Kanaďanka Amanda Booth si získala pozornosť sociálnych sietí nezvyčajným podnikaním. Od roku 2021 vyrába personalizované šperky, pri ktorých využíva materiály, aké by väčšina ľudí v šperkárstve zrejme nečakala.
Do svojich výrobkov totiž zapracúva materské mlieko, vlasy, popol zosnulých a dokonca aj spermie zákazníkov. Práve videá so šperkami vytvorenými zo spermií a materského mlieka sa na internete stali virálnymi.
Všetko sa začalo ako žart na internete
Amanda Booth na Instagrame priznala, že pri požiadavkách klientov prakticky nič neodmieta.
„Na všetko hovorím áno,“ uviedla.
Nápad vytvárať šperky z telesných tekutín vraj pôvodne vznikol len ako nevinný internetový vtip.
„Na Facebook som pridala žartovný príspevok, v ktorom som ponúkala takéto šperky. Myslela som si, že sa všetci zasmejú, ale ľudia to začali brať úplne vážne,“ priznala.
Virálne videá jej priniesli obrovské zárobky
Ešte predtým, než začala vyrábať šperky zo spermií, sa venovala tvorbe výrobkov z materského mlieka. Postupne však prichádzali čoraz netradičnejšie objednávky.
Keď sa jej videá začali šíriť na sociálnych sieťach, podnikanie prudko narástlo. Podľa dostupných informácií zarábala istý čas približne 60-tisíc dolárov mesačne, čo predstavuje viac než 50-tisíc eur.
V súčasnosti jej firma podľa médií prináša v priemere okolo 10-tisíc dolárov mesačne.
Za objednávkami sú často silné príbehy
Amanda Booth zároveň tvrdí, že mnohé objednávky majú veľmi emotívne pozadie.
V jednom z videí opísala príbeh klientky, ktorá jej priniesla zmrazené spermie zosnulého partnera. „Jedna zákazníčka použila zmrazené spermie svojho zosnulého partnera. Bolo to jediné, čo jej po ňom zostalo,“ povedala.
Práve podobné osobné príbehy podľa nej dávajú jej práci hlbší význam.
Jej deti vraj jej biznis neriešia
Hoci časť ľudí na internete reaguje na jej podnikanie šokovane, Amanda tvrdí, že doma to veľké rozruchy nevyvoláva. Informoval o tom britský denník The Sun.
Jej mladšie deti vo veku osem a desať rokov vraj úplne nerozumejú tomu, čomu sa venuje. Oveľa viac sa podľa nej v podnikaní orientuje jej 15-ročný syn.
Ten už údajne veľmi dobre chápe fungovanie značky a dokonca jej pomáha s budovaním prezentácie na internete.