BRATISLAVA - Jana Majeská prišla na finále Let's Dance podporiť nielen svojich kolegov, ale najmä svojho seriálového manžela Jána Koleníka. Z jej úprimného priznania o tom, prečo by sa pred kamery v tanečných topánkach nikdy nepostavila a čo všetko robia s Koleníkom v zákulisí natáčania, keď sa nikto nepozerá, sa budete smiať aj vy!
Jana Majeská je pred kamerami ako doma, no tanečný parket je pre ňu "skúškou ohňom". Hoci sledovala výkony svojich kolegov s údivom, samu seba si v nablýskanom kostýme predstaviť nevie. „Po tom, aké výkony boli predvádzané, naozaj neviem, čím by som sa mohla predviesť ja. Tanec mi nejde,“ priznala so smiechom sympatická herečka, ktorá radšej zostáva verná činohre.
Diváci ju milujú najmä vďaka seriálu Dunaj, k vašim službám, kde tvorí pár s miláčikom žien Jánom Koleníkom. „Tešila som sa veľmi, keď som zistila, že mu budem hrať manželku. Janko je skvelý herec a skvelý človek, takže je to úžasné,“ pochvaľuje si Jana. A hoci sa v seriáli ocitli už naozaj v rôznych situáciách, dokonca aj v posteli, na parket to spolu nikdy nedotiahli. Paradoxom však je, že chuť na tanec ich oboch prepadá v tých najmenej očakávaných chvíľach. „Máme chuť si zatancovať aj v zákulisí pri natáčaní, ale ja mu jednoducho nestačím,“ bonzla na seba herečka, čím potvrdila, že Koleníkovo tempo je vražedné nielen v súťaži.
Nás však zaujímalo, čo herečku v seriáli čaká v najbližšej dobe, Majeská však nasadila tajomnú masku. „To nepoviem nikomu, ani mamke,“ odpovedala so smiechom. Napriek tajnostiam o práci nám však predsa len niečo prezradila – meno svojho najväčšieho tanečného favorita, ktorému držala palce až do úplného konca!
Jana Majeská nielen o tanci: Koleníkovi jednoducho nestačím, jeho tempo je vražedné (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)