Náhly ZLOM v prípade návštevy Merza: Spolkový kancelár k nám nakoniec NEPRÍDE, má za tým byť Ficova návšteva Kremľa!

BRATISLAVA - Nemecký kancelár Friedrich Merz kvôli nedávnej ceste slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy a jeho schôdzke s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nepríde na pôvodne plánovanú návštevu Slovenska. Pred novinármi to dnes povedal bývalý slovenský minister zahraničia a podpredseda najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Ivan Korčok. Bratislava podľa neho už bola o tomto rozhodnutí oficiálne informovaná. Vyjadrenie úradu slovenskej vlády ČTK zisťuje.
Fico v apríli uviedol, že Merz by mal navštíviť Slovensko do konca mája. Predseda poslaneckého klubu Ficovej strany Smer-Sociálna demokracia Ján Richter potom ako termín pripravovanej návštevy Merze na Slovensku označil 29. mája. Nemecko je najväčším obchodným partnerom Slovenska a tiež veľkým investorom v tejto stredoeurópskej krajine.a
Fico ako jediný štátnik z krajín Európskej únie navštívil Moskvu
"Je zrejmé, že predseda vlády si vedome vybral prezidenta Putina pred nemeckým kancelárom. Odmietol podanú ruku nemeckého kancelára. Kancelára tej krajiny, ktorá na Slovensku vytvára desiatky tisíc pracovných miest, " uviedol Korčok. Fico minulý víkend ako jediný štátnik z krajín Európskej únie navštívil Moskvu pri príležitosti 81. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Pri tejto príležitosti sa Fico rovnako ako pred rokom stretol s Putinom, tradičnej vojenskej prehliadky na moskovskom Červenom námestí sa nezúčastnil.
Predstavitelia väčšiny európskych krajín obmedzili kontakty so zástupcami Ruska po jeho vojenskej invázii na Ukrajinu z februára 2022. Fico dlhodobo kritizuje protiruské sankcie EÚ aj kroky európskeho bloku proti dovozu ruských energií. Súčasná slovenská vláda po nástupe do úradu v roku 2023 zastavila vojenskú pomoc Kyjevu zo štátnych zásob.