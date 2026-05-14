Dráma na sídlisku: VIDEO Malý chlapec (2) vypadol z balkóna! Stáli pri ňom všetci svätí!

BOGOTA - Obyvatelia bytovky v kolumbijskej Bogote zažili chvíle čistého strachu. Malé dieťa sa ocitlo vo vzduchu niekoľko poschodí nad zemou a len sekundy rozhodovali o jeho živote.
Desivá dráma sa odohrala v kolumbijskej Bogote, kde dvojročný chlapec visel z balkóna bytovky vo veľkej výške (4. poschodie). Video z incidentu sa okamžite rozšírilo na sociálnych sieťach. Mnohí ľudia ho označujú za zázrak. O prípade informoval americký denník New York Post.
Podľa dostupných informácií zostalo malé dieťa doma samo po tom, čo jeho otec odišiel spolu s bratom kúpiť cigarety. Muž neskôr tvrdil, že nechcel fajčiť v byte v prítomnosti syna.
Chlapec visel za ruky
Keď sa susedia pozreli smerom k balkónu, naskytol sa im šokujúci pohľad. Dvojročný chlapec visel na zábradlí niekoľko poschodí nad zemou a pod sebou mal iba betónové priestranstvo.
Na videách, ktoré sa začali šíriť internetom, je vidieť, ako dieťa bojuje o udržanie a postupne mu dochádzajú sily.
Ľudia pod bytovkou okamžite pochopili, že nemajú čas čakať na záchranárov.
Susedia začali nosiť deky aj bundy
Obyvatelia domu začali v panike zhromažďovať všetko, čo mohlo zmierniť pád. Na zem rozprestreli deky, bundy aj kusy oblečenia a vytvorili improvizovanú záchrannú sieť.
Napätie rástlo každou sekundou. Chlapec napokon pustil zábradlie a zrútil sa dole.
Dav ľudí však zareagoval v poslednej chvíli a dieťa sa im podarilo zachytiť.
Dieťa podľa polície prežilo bez vážnych zranení
Po páde previezli chlapca do nemocnice na pozorovanie. Podľa predbežných informácií neutrpel vážne zranenia ani zlomeniny.
Kolumbijské úrady už prípad vyšetrujú a zapojili sa aj sociálne služby zamerané na ochranu detí.
Mnohí ľudia na sociálnych sieťach označujú susedov za hrdinov a tvrdia, že ich blesková reakcia pravdepodobne zachránila dieťaťu život.