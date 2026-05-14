Štvrtok14. máj 2026, meniny má Bonifác, zajtra Žofia, Sofia

Obrovský strach o kráľovnú: Hospitalizovali ju v nemocnici!

Kráľovná Margaréta II.
Kráľovná Margaréta II. (Zdroj: SITA/John Sibley/Pool via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KODAŇ - Bývalú dánsku kráľovnú Margarétu II. vo štvrtok popoludní hospitalizovali v kodanskej univerzitnej nemocnici Rigshospitalet. Dôvodom hospitalizácie boli akútne bolesti v hrudníku, uviedol dánsky kráľovský palác v oficiálnom vyhlásení. Niektoré správy odvolávajúce sa na dánsky rozhlas DR pôvodne spomínali aj podozrenie na infarkt. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Podľa vyhlásenia paláca zostane panovníčka v nemocnici minimálne počas celého nasledujúceho víkendu na pozorovanie a ďalšie lekárske vyšetrenia. „Jej Veličenstvo je unavené, ale má dobrú náladu,“ píše sa vo vyhlásení.

Margaréta II., ktorá 16. apríla oslávila 86. narodeniny, sa v Dánsku teší mimoriadnej popularite. V krajine vládla 52 rokov, no v januári 2024 nečakane abdikovala a žezlo odovzdala svojmu najstaršiemu synovi, súčasnému kráľovi Frederikovi X.

Napriek tomu si ponechala titul kráľovnej a príležitostne reprezentuje Dánsko na oficiálnych podujatiach. Začiatkom mája sa napríklad zúčastnila na oslavách 80. narodenín švédskeho kráľa Karola XVI. Gustáva.

Vzhľadom na pokročilý vek a viaceré zdravotné komplikácie z minulosti – vrátane operácie chrbtice v roku 2023 či hospitalizáciu po páde na zámku Fredensborg v septembri 2024 – je kráľovnin zdravotný stav pod neustálym drobnohľadom dánskej verejnosti.

 

Viac o téme: Kráľovná Margaréta II.
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Slávny herec prehovoril o
Slávny herec prehovoril o zosnulej dcére: Skrývala bolestivé tajomstvo... Už ďalej nemohla žiť
Zahraniční prominenti
Jane Fonda a Joan
Legendárne babičky hviezdami v Cannes: Jane Fonda a Joan Collins kráľovnami aj napriek svojmu veku!
Zahraniční prominenti
FOTO Demi Moore v Cannes
Šokujúci pohľad na Demi Moore: Preboha, stráca sa pred očami... Trčia jej len kosti
Zahraniční prominenti
Adam Sandler
Adam Sandler dramaticky schudol, fanúšikovia sa pýtajú jediné: Pichá si Ozempic?!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Andy Kraus na prehliadke chýbal, Janka našla spôsob, ako ho nahradiť: Vytiahla zo skrine... to nie!
Andy Kraus na prehliadke chýbal, Janka našla spôsob, ako ho nahradiť: Vytiahla zo skrine... to nie!
Prominenti
Polícia vyšetruje prípad v bratislavskom nákupnom centre, pátra po mužovi
Polícia vyšetruje prípad v bratislavskom nákupnom centre, pátra po mužovi
Správy
Fanúšičky vybrali najsexi hokejistov: Tieto štyri mená znejú najčastejšie
Fanúšičky vybrali najsexi hokejistov: Tieto štyri mená znejú najčastejšie
Feminity TV

Domáce správy

Potrebné sú stabilné dodávky
Potrebné sú stabilné dodávky a prijateľné ceny energií, uviedla Saková na zasadnutí
Domáce
Apríl sa skončil na
Apríl sa skončil na väčšine územia Slovenska ako normálny: Bol aj mimoriadne suchý
Domáce
Zhodli sa! Koaličná rada
Zhodli sa! Koaličná rada sa dohodla na prvom balíku prorastových opatrení
Domáce
Dráma vo Vígľaši: Muža zavalili betónové panely, previezli ho vrtuľníkom do nemocnice
Dráma vo Vígľaši: Muža zavalili betónové panely, previezli ho vrtuľníkom do nemocnice
Banská Bystrica

Zahraničné

Otec s dcérou v
VEĽKÁ dopravná nehoda, zo záberov MRAZÍ: Skúter vletel rovno pod VALEC! Otec zahynul, dcéra (9) bojuje o život
Zahraničné
Z Turecka vyplávali lode
Z Turecka vyplávali lode smerujúce do Pásma Gazy: Chcú prelomiť izraelskú blokádu
Zahraničné
poľský premiér Donald Tusk
Poľsko a Nemecko plánujú podpísať novú obrannú dohodu: Stanovili aj dátum
Zahraničné
Historický krok! Varšava uznala
Historický krok! Varšava uznala zväzok osôb rovnakého pohlavia uzavretý v inom štáte EÚ
Zahraničné

Prominenti

Kráľovná Margaréta II.
Obrovský strach o kráľovnú: Hospitalizovali ju v nemocnici!
Zahraniční prominenti
Andy Kraus s manželkou
Andy Kraus na prehliadke chýbal, Janka našla spôsob, ako ho nahradiť: Vytiahla zo skrine... to nie!
Domáci prominenti
Adela Vinczeová
Po vlne kritiky o "tučných mozgoch" Adela Vinczeová reaguje: Rozhodla sa konať!
Domáci prominenti
Amy Tapper
26-ročná televízna hviezda schudla vyše 50 kíl: Takto dosiahla svoje štíhlejšie ja!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Sarkopénia: Tichá strata svalov
Sarkopénia: Tichá strata svalov s pribúdajúcim vekom, ktorá môže skrátiť život
vysetrenie.sk
George Strausman má neuveriteľných
Zo 101-ročného dôchodcu sa stal virál TikToku: Ľudí šokovalo jeho hobby! Video videli milióny ľudí
Zaujímavosti
Technici miestnej univerzity neďaleko
BIZARNÁ scenéria: TOTO hraničí s katastrofou! VIDEO Nad diaľnicou visí na skale veterán
Zaujímavosti
undefined
Odborníci varujú: Školy robia VEĽKÚ chybu! TENTO krok ničí deťom zdravie aj prospech
Zaujímavosti

Dobré správy

MS v hokeji 2026
Špeciál pred MS v hokeji 2026: V tíme Slovenska sú aj dve nové a veľmi známe priezviská
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk
Zdroj: KolagenDrink
Začala neskoro, no dnes beháva maratóny: Čo stojí za úspechom známej Slovenky?
plnielanu.sk

Ekonomika

Stopka pre
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Zabudnite na Nvidiu či Google: AI boom má nečakaného víťaza, ktorý mieri na post najziskovejšej firmy planéty!
Zabudnite na Nvidiu či Google: AI boom má nečakaného víťaza, ktorý mieri na post najziskovejšej firmy planéty!
Klienti 365.bank môžu počas Mastercard Day využiť zľavy až do výšky 33 % na nákupy, služby aj zážitky
Klienti 365.bank môžu počas Mastercard Day využiť zľavy až do výšky 33 % na nákupy, služby aj zážitky

Šport

VIDEO Mimoriadna tlačovka nového trénera! Prvé slová Vladimíra Weissa po prevzatí reprezentácie
VIDEO Mimoriadna tlačovka nového trénera! Prvé slová Vladimíra Weissa po prevzatí reprezentácie
Reprezentácia
Dukla má nového trénera! Do Trenčína prichádza súčasný Országhov asistent z reprezentácie
Dukla má nového trénera! Do Trenčína prichádza súčasný Országhov asistent z reprezentácie
Tipsport liga
401 zápasov v NHL a fyzické monštrum: Žilina odpálila poriadnu prestupovú bombu
401 zápasov v NHL a fyzické monštrum: Žilina odpálila poriadnu prestupovú bombu
Tipsport liga
VIDEO Česká biatlonová hviezda hlási zmenu pred novou sezónou: Nie je z Česka, ale zo Slovinska
VIDEO Česká biatlonová hviezda hlási zmenu pred novou sezónou: Nie je z Česka, ale zo Slovinska
Biatlon

Auto-moto

Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Novinky
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Doprava
Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Novinky
Železnice prevzali druhý špeciálny vlak pre meranie geometrie koľají
Železnice prevzali druhý špeciálny vlak pre meranie geometrie koľají
Doprava

Kariéra a motivácia

Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Domáce
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Motivácia a inšpirácia
Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali“
Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali“
Práca a voľný čas
Finančná správa rozbieha veľkú akciu: Posvieti si najmä na TIETO prevádzky!
Finančná správa rozbieha veľkú akciu: Posvieti si najmä na TIETO prevádzky!
Aktuality

Varenie a recepty

Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Nealkoholické koktejly
Domáci bylinkový olej a ocot: Návod na výrobu a použitie
Domáci bylinkový olej a ocot: Návod na výrobu a použitie
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Curiosity bojoval na Marse s tvrdohlavou skalou Atacama. Takto sa technológia za miliardy dolárov trápila s jedným kameňom niekoľko dní
VIDEO: Curiosity bojoval na Marse s tvrdohlavou skalou Atacama. Takto sa technológia za miliardy dolárov trápila s jedným kameňom niekoľko dní
Vesmír
Android Auto čaká najväčšia zmena za posledné roky. Nové funkcie zmenia spôsob, akým používaš displej v aute
Android Auto čaká najväčšia zmena za posledné roky. Nové funkcie zmenia spôsob, akým používaš displej v aute
Android
Microsoft otvorene priznal kritiku používateľov: Windows 11 chce opraviť od základov a takto sa zmení tvoj PC
Microsoft otvorene priznal kritiku používateľov: Windows 11 chce opraviť od základov a takto sa zmení tvoj PC
Windows
USA chcú vesmírny štít za 1,2 bilióna dolárov. Zlatá kupola vraj aj tak nezastaví Rusko a Čínu
USA chcú vesmírny štít za 1,2 bilióna dolárov. Zlatá kupola vraj aj tak nezastaví Rusko a Čínu
Vojenské technológie a výskum

Bývanie

Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka

Pre kutilov

Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Zelenina a ovocie
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Zelenina a ovocie
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Okrasná záhrada
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muž ma vymenil za mladšiu: Viac ako samotná nevera ma však totálne ponížilo to, o akú slečnu išlo
Partnerské vzťahy
Muž ma vymenil za mladšiu: Viac ako samotná nevera ma však totálne ponížilo to, o akú slečnu išlo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Otec s dcérou v
Zahraničné
VEĽKÁ dopravná nehoda, zo záberov MRAZÍ: Skúter vletel rovno pod VALEC! Otec zahynul, dcéra (9) bojuje o život
Zhodli sa! Koaličná rada
Domáce
Zhodli sa! Koaličná rada sa dohodla na prvom balíku prorastových opatrení
Obľúbený obchod sťahuje z
Domáce
Obľúbený obchod sťahuje z predaja hračku! FOTO Obsahuje veľmi nebezpečný KARCINOGÉN
Autobus Dopravného podniku Bratislava
Domáce
Dráma v bratislavskej MHD: Revízor zavolal na seniorku políciu, svedkovia hovoria o neľudskom prístupe!

Ďalšie zo Zoznamu