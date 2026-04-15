Slovensko ako sebavedomý člen EÚ: Výbor schválil výročnú správu, opozícia ju však ostro kritizuje

BRATISLAVA - Výbor Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti odobril výročnú správu o členstve SR v Európskej únii (EÚ) za rok 2025. Plénu parlamentu ju odporúča schváliť. Urobil tak na stredajšom zasadnutí.
Správa hodnotí účinkovanie a aktivity SR v rámci EÚ. „Cieľom výročnej správy je poukázať na najdôležitejšie udalosti v európskej agende za rok 2025 z pohľadu presadzovania národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky v Európskej únii,“ ozrejmil rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorý ju predložil.
Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec po výbore pre novinárov povedal, že si myslí, že SR je dobrým a zároveň sebavedomým členom EÚ. „Určite sme dobrým členom, pretože plníme všetky naše povinnosti. Na druhej strane sme sebavedomým členom, to znamená, že tak, ako aj ostatné štáty, aj my presadzujeme naše národno-štátne záujmy a veci, ktoré môžu pomôcť našim podnikateľom alebo našim občanom,“ vyhlásil.
Výhrady k správe ministra
Opozičná poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na výbore kritizovala, že správa nereagovala na kritiku Európskej komisie (EK) voči Slovensku. Upozornila na to, že Komisia našej krajiny vyčítala, že neurobila pokrok v zabezpečení účinného nezávislého vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie či v ochrane novinárov. „Správa, ktorú predložil minister Juraj Blanár (Smer-SD) o členstve v EÚ, sa tvári, akoby sme žili v nejakom úplne inom vesmíre. Chýbala tam odpoveď na kritiku EK, chýbala odpoveď na to, čo spravila táto vládna koalícia na zlepšenie situácie v oblasti právneho štátu, vyšetrovania veľkých citlivých káuz korupcie, ochrany novinárov, zlepšenia majetkových priznaní a ochrany nezávislých inštitúcií,“ podotkla.
Chovanec reagoval, že správa nebola o bilaterálnom vzťahu medzi členským štátom a EÚ. „Táto správa sa týkala všetkých aktivít alebo všetkých dokumentov a tém, ktorými EÚ žila ako celok, a týkala sa toho, ako Slovensko k nim pristúpilo podľa jednotlivých formácií Rady Európskej únie,“ dodal.