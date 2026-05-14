Štvrtok14. máj 2026, meniny má Bonifác, zajtra Žofia, Sofia

Muž ukradol lebku svätej Zdislavy: Polícia v Česku ho zadržala

PRAHA - Česká polícia vo štvrtok v podvečerných hodinách v Stredočeskom kraji zadržala muža, ktorého podozrieva z krádeže lebky svätej Zdislavy. Získala tiež informácie o tom, kde sa vzácna relikvia nachádza. Informuje správa portálu Novinky.cz.

Neznámy páchateľ lebku ukradol v utorok podvečer z Baziliky sv. Vavřinca a sv. Zdislavy v meste Jablonné v Podještědí v Libereckom kraji, pričom rozbil skrinku, v ktorej bola uložená. Z miesta činu utiekol. Zlodej podľa českého portálu do baziliky pribehol v čase, keď bol pre prípravu bohoslužby vypnutý alarm a na mieste bol len jeden kňaz.

Zadržaný je 35-ročný muž

Zadržaným v Stredočeskom kraji je 35-ročný muž, pri ktorom je podľa polície oprávnené podozrenie, že lebku svätej Zdislavy ukradol. Českým kriminalistom sa zároveň „podarilo získať informácie o mieste, kde sa táto vzácna relikvia nachádza, ešte skôr, ako podozrivý stihol svoj plán dokončiť“, píše sa vo vyhlásení na sieti X. Krátko nato polícia uviedla, že ďalšie informácie zverejní hneď, ako to bude možné.

Polícia už v stredu uviedla, že hodnotu lebky preverujú, jej historická hodnota je však zrejme nevyčísliteľná. Stanica ČT24 poukázala na to, že zlodej na mieste nechal korunku aj závoj, ktoré boli na lebke pripevnené. Sv. Zdislava je spätá so založením mesta Jablonné v Podještědí a je tiež patrónkou Libereckého kraja, uviedol po krádeži pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Udalosť preto podľa jeho slov zasiahla nielen veriacich, ale aj celý región. Lebka svätice sa v bazilike nachádzala od roku 1908.

Lukáš Urban hodnotí zápas proti Severnému Macedónsku
Jana Majeská nielen o tanci: Koleníkovi jednoducho nestačím, jeho tempo je vražedné
Andy Kraus na prehliadke chýbal, Janka našla spôsob, ako ho nahradiť: Vytiahla zo skrine... to nie!
Smutná správa: Vo veku 72 rokov zomrel básnik, prekladateľ a redaktor
Polícia vyšetruje šírenie poplašnej správy ohľadom granátu: FOTO Pátra po TOMTO mužovi
Náhly ZLOM v prípade návštevy Merza: Spolkový kancelár k nám nakoniec NEPRÍDE, má za tým byť Ficova návšteva Kremľa!
Smutná správa: Zomrel významný slovenský básnik a prekladateľ
Pochody v Deň Jeruzalema sprevádzali násilnosti! Ben Gvir bol na Chrámovej hore
Fanúšikom spadla sánka: Sexi golfistka si zabudla podprsenku! Ukázala vražedný výstrih
Tlak z USA: Iracký parlament musel schváliť novú vládu i premiéra Alího Zajdího
Jana Majeská nielen o tanci: Koleníkovi jednoducho nestačím, jeho tempo je vražedné
Obrovský strach o kráľovnú: Hospitalizovali ju v nemocnici!
Andy Kraus na prehliadke chýbal, Janka našla spôsob, ako ho nahradiť: Vytiahla zo skrine... to nie!
Po vlne kritiky o "tučných mozgoch" Adela Vinczeová reaguje: Rozhodla sa konať!
Sarkopénia: Tichá strata svalov s pribúdajúcim vekom, ktorá môže skrátiť život
Zo 101-ročného dôchodcu sa stal virál TikToku: Ľudí šokovalo jeho hobby! Video videli milióny ľudí
BIZARNÁ scenéria: TOTO hraničí s katastrofou! VIDEO Nad diaľnicou visí na skale veterán
Špeciál pred MS v hokeji 2026: V tíme Slovenska sú aj dve nové a veľmi známe priezviská
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Zabudnite na Nvidiu či Google: AI boom má nečakaného víťaza, ktorý mieri na post najziskovejšej firmy planéty!
Klienti 365.bank môžu počas Mastercard Day využiť zľavy až do výšky 33 % na nákupy, služby aj zážitky

VIDEO Mimoriadna tlačovka nového trénera! Prvé slová Vladimíra Weissa po prevzatí reprezentácie
Dukla má nového trénera! Do Trenčína prichádza súčasný Országhov asistent z reprezentácie
401 zápasov v NHL a fyzické monštrum: Žilina odpálila poriadnu prestupovú bombu
VIDEO Česká biatlonová hviezda hlási zmenu pred novou sezónou: Nie je z Česka, ale zo Slovinska
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali"
Finančná správa rozbieha veľkú akciu: Posvieti si najmä na TIETO prevádzky!
Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Domáci bylinkový olej a ocot: Návod na výrobu a použitie
Čo by sa stalo, keby Rusko dostalo jadrovú zbraň na obežnú dráhu? USA už simulovali najhorší scenár pre celý vesmír okolo Zeme
VIDEO: Curiosity bojoval na Marse s tvrdohlavou skalou Atacama. Takto sa technológia za miliardy dolárov trápila s jedným kameňom niekoľko dní
Android Auto čaká najväčšia zmena za posledné roky. Nové funkcie zmenia spôsob, akým používaš displej v aute
Microsoft otvorene priznal kritiku používateľov: Windows 11 chce opraviť od základov a takto sa zmení tvoj PC
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka

Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Muž ma vymenil za mladšiu: Viac ako samotná nevera ma však totálne ponížilo to, o akú slečnu išlo
Fanúšikom spadla sánka: Sexi golfistka si zabudla podprsenku! Ukázala vražedný výstrih
Dráma na sídlisku: VIDEO Malý chlapec (2) vypadol z balkóna! Stáli pri ňom všetci svätí!
VEĽKÁ dopravná nehoda, zo záberov MRAZÍ: Skúter vletel rovno pod VALEC! Otec zahynul, dcéra (9) bojuje o život
Náhly ZLOM v prípade návštevy Merza: Spolkový kancelár k nám nakoniec NEPRÍDE, má za tým byť Ficova návšteva Kremľa!

