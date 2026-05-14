Fanúšikom spadla sánka: Sexi golfistka si zabudla podprsenku! Ukázala vražedný výstrih

LAS VEGAS - Golfová influencerka Paige Spiranac opäť pritiahla pozornosť sociálnych sietí. Počas akcie v Las Vegas sa ukázala v odvážnych šatách a fanúšikovia okamžite zaplavili internet komplimentmi.
Bývalá golfistka a internetová hviezda Paige Spiranac opäť vyvolala rozruch medzi svojimi fanúšikmi. Na sociálnych sieťach zverejnila sériu fotografií z Las Vegas, kde sa objavila v niekoľkých výrazných outfitoch, ktoré okamžite pritiahli pozornosť jej sledovateľov.
Tridsaťtriročná influencerka je známa tým, že rada kombinuje golf, módu a provokatívnejší štýl prezentácie. Tentoraz stavila na priliehavé šaty v jemných farbách, ktoré zvýraznili jej postavu a vyvolali lavínu reakcií, píše Daily Star.
Fanúšikovia zaplavili komentáre
Jedným z outfitov boli svetlohnedé šaty s hlbokým výstrihom, ktoré podľa fanúšikov patrili medzi jej najodvážnejšie kúsky za posledné obdobie. Na ďalších záberoch sa objavila aj v úzkych ružových šatách či elegantnom modeli bez výrazného líčenia.
Pod fotografiami sa okamžite začali kopiť nadšené komentáre. „Vyzeráš absolútne úžasne,“ napísal jeden z fanúšikov. Ďalší pridal: „Nádherné fotografie, vyzeráš fantasticky.“
Mnohí sledovatelia ocenili aj to, že influencerka pôsobila prirodzene a sebavedomo aj bez výrazného make-upu.
Jeden komentár sa opakuje roky
Paige Spiranac už skôr prezradila, že medzi jej sledovateľmi je jeden fanúšik, ktorý pod prakticky každý jej príspevok píše rovnaký komentár.
„Je tu jeden človek, ktorý pod každý môj príspevok napíše ‚great cans‘. Vo svete plnom negativity viem, že on ma vždy pobaví,“ uviedla influencerka s humorom začiatkom roka.
Neskôr dokonca zverejnila snímku obrazovky s jeho komentármi a poznamenala, že nevynechal ani jediný príspevok už celé roky.
Z videí si často robí žarty sama
Paige Spiranac je známa aj tým, že si zo svojej popularity a vzhľadu často robí žarty sama. V minulosti zverejnila virálne video, v ktorom s humorom vysvetľovala ženám, ako prispôsobiť golfový švih pri výraznejšom poprsí.
„Neviete správne švihnúť? Som tu, aby som pomohla,“ odkázala fanúšikom v odľahčenom videu, ktoré na sociálnych sieťach nazbieralo milióny pozretí.
Po odpale loptičky následne so smiechom dodala krátke: „Bomby odpálené?“