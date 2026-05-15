Škandalózny a tragický prípad z nemocnice: Žena (†64) náhle zomrela, prehliadli zubnú protézu v jej hrdle!

ŻARY - Prípad z Poľska vyvolal obrovské pobúrenie. 64-ročná Krystyna Piotrowská zomrela len dva týždne po tom, ako jej lekári podľa rodiny nedokázali odhaliť časť zubnej protézy zaseknutú v hrdle. Jej manžel tvrdí, že zdravotníkov opakovane upozorňoval, aby žene vyšetrili krk a hrtan. Márne. Prokuratúra napokon prípad zastavila s tým, že žena zomrela na rozsiahly infarkt.
O tragickom prípade informoval poľský portál Polsat News v reportáži relácie Interwencja. Manželia Piotrowskí žili v meste Žagaň na juhu Poľska a spolu vychovávali zdravotne postihnutú dcéru. Osudný incident sa stal 1. augusta 2023 počas spoločných raňajok.
"Zrazu som počul, že sa dusí. Pozrel som sa jej do úst a videl som, že chýba spodná časť protézy," opísal manžel Leszek Piotrowski. Okamžite zavolal záchranku a zdravotníkom vysvetlil, že jeho žena pravdepodobne prehltla časť umelej zubnej náhrady.
Ženu najskôr previezli do nemocnice v Żagani, následne na chirurgiu do nemocnice v Żarach. Tam jej urobili röntgen brucha v stoji aj v ľahu. Cudzí predmet však nenašli. Podľa manžela celé dni upozorňoval, že protéza môže byť zaseknutá v hrdle. "Ukazoval som im, že na jednej strane krku bolo tvrdé zhrubnutie. Prosil som ich, aby jej vyšetrili hrdlo alebo spravili röntgen krku. Tvrdili, že nič nevidia," povedal.
Nesprávne závery v lekárskej správe, nasledovala smrť
Napriek jeho naliehaniu ženu po štyroch dňoch prepustili domov. V lekárskej dokumentácii stálo, že pacientka odchádza „v celkovom dobrom stave, bez cudzieho telesa“. Po návrate domov sa však jej stav dramaticky zhoršil. Mala vysoké horúčky, chrčala, nedokázala jesť ani piť a s rodinou prakticky nekomunikovala. Dcéra Ewa tvrdí, že vodu jej museli podávať striekačkou priamo do úst.
Privolaní záchranári si podľa rodiny okamžite všimli tvrdé zhrubnutie na pravej strane krku. Ženu previezli do ďalšej nemocnice, kde lekári pomocou laryngoskopu objavili a odstránili cudzie teleso z dolnej časti hrdla. Ani po zákroku sa však jej zdravotný stav nezlepšil. O niekoľko dní neskôr bola opäť hospitalizovaná a 21. augusta 2023 zomrela. Príčinou smrti mal byť rozsiahly infarkt.
Manžel to nenechal len tak, podáva trestné oznámenie
Manžel podal trestné oznámenie a očakával vyšetrovanie možného pochybenia lekárov. Posudok súdneho znalca však rodina dostala až po viac než roku. Prokuratúra následne konanie zastavila s tým, že medzi prehliadnutou protézou a smrťou ženy neexistuje súvislosť.
Lekár, ktorý mal pacientku na starosti, pochybenie odmieta. Tvrdí, že ak by mala žena v hrdle taký veľký predmet, musela by sa dusiť a modrať. Reportéri ho však konfrontovali aj so zdravotnou dokumentáciou, ktorú sám podpísal. Tá podľa nich potvrdzuje, že pacientka nedokázala prijímať potravu a musela byť umelo vyživovaná.
Odpoveď na otázku, prečo nebolo vykonané vyšetrenie pažeráka alebo hrdla, však rodina ani novinári dodnes nedostali.