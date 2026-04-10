Sektor spracovania mlieka čelí tlaku: Bez riešení hrozia vážne dôsledky

BRATISLAVA - Slovenské mliekarne upozorňujú na vážny vývoj v sektore spracovania mlieka. Dlhodobý pokles cien a rastúci tlak lacných dovozov zo zahraničia výrazne zhoršujú ich ekonomickú situáciu. Bez systémových riešení môže dôjsť k oslabeniu domáceho spracovateľského priemyslu, čo by malo následne vplyv aj na prvovýrobu a potravinovú sebestačnosť Slovenska. Uviedol to Martin Mellen, prezident Zväzu slovenských mliekarov (ZSM).
Prebytok tlačí ceny dole
Zdôraznil, že ceny mlieka a mliečnych výrobkov sú pod silným tlakom najmä v dôsledku prebytku produkcie v niektorých krajinách Európskej únie. Lacné zahraničné výrobky zaplavujú slovenský trh, čo vytvára tlak na domácich spracovateľov, ktorí musia týmto cenám konkurovať.
„Slovenské mliekarne dnes čelia obrovskému tlaku zo strany trhu. Tento tlak však nemôže byť plne prenesený na chovateľov, pretože by to pre mnohé farmy znamenalo likvidačné dôsledky. V konečnom dôsledku by to ohrozilo aj samotný spracovateľský sektor,“ spresnil Mellen.
Upozornil, že spracovateľský priemysel preto v súčasnosti absorbuje významnú časť tohto tlaku. Aj preto dochádza k postupnému znižovaniu výkupných cien mlieka, nie k náhlym poklesom. „Výkupné ceny sa snažíme upravovať postupne. Práve týmto spôsobom tlmíme tlak trhu a zmierňujeme dosahy na chovateľov. Bez tohto prístupu by situácia v prvovýrobe bola ešte vážnejšia,“ doplnil Mellen.
Pokles cien ohrozuje sektor
Podčiarkol, že pokles cien však zároveň výrazne zasahuje ekonomiku mliekarní. Tie čelia kombinácii nižších výnosov, silnej konkurencie zo zahraničia a rastúcim nákladom na výrobu, energie či logistiku. Ak bude tento trend pokračovať, môže dôjsť k oslabeniu alebo obmedzeniu domáceho spracovania mlieka. Takýto vývoj by následne negatívne ovplyvnil aj chovateľov dojníc, keďže by sa znížil dopyt po slovenskom surovom mlieku.
Riziko závislosti od dovozu
„Ak stratíme spracovateľské kapacity na Slovensku, stratíme aj schopnosť efektívne zhodnocovať domácu produkciu mlieka. To by viedlo k ešte väčšej závislosti od dovozu mliečnych výrobkov,“ upozornil Mellen. Poznamenal, že spracovanie mlieka je pritom kľúčovým článkom potravinového reťazca, ktorý zabezpečuje dostupnosť čerstvých a kvalitných slovenských výrobkov pre spotrebiteľov.
Slovenské mliekarne preto podľa Mellena apelujú na hľadanie riešení, ktoré pomôžu stabilizovať sektor spracovania mlieka a ochrániť domácu produkciu. Podľa nich ide nielen o ekonomiku podnikov, ale aj o zachovanie funkčného potravinového systému a budúcnosť slovenského vidieka.