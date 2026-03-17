Podvod cez kryptomeny! Polícia pátra po páchateľovi, zneužil cudzie platobné prostriedky

BRATISLAVA - Bratislavská polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý zneužil cudzie platobné prostriedky. Mal kontaktovať poškodeného muža s informáciou, že vlastní časť kryptomeny v hodnote 11.300 eur a suma by mohla byť poškodenému vyplatená po čiastkach. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti, kde požiadala verejnosť o pomoc s vypátraním. Zverejnila tam aj fotografie.
„Inštrukciami od podvodníka si mal poškodený do mobilného telefónu nainštalovať rôzne aplikácie a nahrať platobné karty, ktoré mali byť použité k účtom, kde malo dôjsť k vyplateniu kryptomeny. Neznámy páchateľ tak poškodenému spôsobil škodu vo výške 4050 eur,“ uviedli policajti. Polícia vyzvala občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti páchateľa či k jeho pobytu a pohybu, aby ich polícii oznámili na policajnej stanici, na čísle 158 či súkromnou správou na sociálnej sieti.