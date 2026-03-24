BRUTÁLNA naháňačka v Bratislave: Policajti spacifikovali muža (36) pred zrakmi ľudí, v žilách mal drogy

BRATISLAVA - Nedeľné predpoludnie v bratislavskom Novom Meste rozvírila nebezpečná policajná naháňačka. 36-ročný Jozef, ktorý mal na krku zatykač a v tele drogový koktail, sa pokúsil o zúfalý útek na kradnutom aute. Jeho jazda cez obrubníky a následný beh cez nákupné centrum pripomínali scénu z akčného trileru, no vďaka pohotovej reakcii hliadok a pracovníkov SBS skončil v putách.

Všetko sa to začalo v nedeľu krátko po pol dvanástej na Vajnorskej ulici. Pozornosti policajnej hliadky neunikol Volkswagen Passat s českými prevoznými značkami, ktorým už dávno vypršala platnosť. Vodič však namiesto zastavenia dupol na plyn a začala sa nebezpečná hra na mačku a myš.

Nezodpovedný šofér si s pravidlami cestnej premávky ťažkú hlavu nerobil – pri úteku prechádzal cez obrubníky chodníkov a smeroval na Riazanskú ulicu. Tam vo vnútrobloku auto prudko zastavil a spolu so spolujazdkyňou z neho vyskočil. Kým žena poslúchla výzvy mužov zákona a zostala na mieste, 36-ročný Jozef sa dal na útek po vlastných.

Policajti ho prenasledovali cez viacero ulíc až do priestorov známeho obchodného centra na Vajnorskej ulici. Do akcie sa museli zapojiť ďalšie hliadky a pomocnú ruku podali aj pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby (SBS). Dramatický lov na páchateľa vyvrcholil pri východe z nákupného centra na Junáckej ulici, kde policajti Jozefa definitívne spacifikovali za použitia donucovacích prostriedkov.

Policajti zadržali vodiča na úteku

„Následnou lustráciou policajti zistili, že na 36-ročného Jozefa J. bol vydaný príkaz na zatknutie, a rovnako má zadržaný vodičský preukaz. Zároveň bolo zistené, že vozidlo, na ktorom unikal, bolo deň predtým nahlásené ako odcudzené a bolo po ňom vyhlásené pátranie,“ informovala polícia na sociálnej sieti. Muž bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Lekárske vyšetrenie však potvrdilo prítomnosť amfetamínu a metamfetamínu v jeho organizme.

Obe osoby boli následne eskortované na policajné oddelenie v bratislavskom Novom Meste, kde sa prípadom policajti naďalej zaoberajú.

