Vodič v Košiciach nezvládol riadenie a skončil v podchode pre chodcov! Z miesta nehody UŠIEL

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
KOŠICE - Na Moldavskej ceste v Košiciach došlo v nedeľu k dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto skončilo v podchode pre chodcov. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam ani stavu a povahe vozovky, zišiel z cesty, prerazil zábradlie a s vozidlom skončil v podchode.
„Po udalosti si vodič nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel,“ doplnila polícia. Pri nehode sa nikto nezranil. Predbežnú škodu vyčíslili na približne 13.000 eur. Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
