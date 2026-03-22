Polícia odhalila osobu, ktorá sa mala podieľať na výbuchu bankomatu pri Galante

DOLNÉ SALIBY - Polícia odhalila identitu osoby, ktorá sa mala podieľať na výbuchu bankomatu v obci Dolné Saliby v okrese Galanta. K incidentu došlo v stredu (18. 3.) pred 4.00 h ráno, pričom páchatelia použili plyn, čo viedlo k úplnej deštrukcii bankomatu a poškodeniu autobusovej zastávky. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, kriminalistom sa do 24 hodín od činu podarilo zistiť smer úniku páchateľov na aute. Vo štvrtok (19. 3.) skoro ráno polícia zadržala jednu osobu pri pokuse o likvidáciu vozidla, ktoré mohlo slúžiť na spáchanie skutku, a tým aj dôležitých dôkazov. Následne vykonala viaceré úkony vrátane znaleckého skúmania.
Tieto kroky viedli k stotožneniu osoby podozrivej z priamej účasti na útoku. Podľa polície sa však táto osoba v mieste bydliska nezdržiava a momentálne sa ukrýva. Vyhlásila teda pátranie, o ktorom informovala aj prostredníctvom sociálnych sietí.