Ľudia už nevedia, koho voliť: PRIESKUM ukázal, že zo súčasných strán si nevie vybrať každý desiaty

BRATISLAVA - Voličom aktuálna ponuka strán nestačí, každý desiaty z nich hľadá novú stranu.
Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO, podľa ktorého si 8,57 % Slovákov nevie vybrať zo súčasných politických strán. Dopyt po novom politickom subjekte tak naznačuje nespokojnosť s aktuálnou politickou ponukou.
Najväčší potenciál majú podľa agentúry nové politické subjekty medzi ženami (11,8 %), v najmladšej vekovej kategórii do 29 rokov (9,7 %) a vo veku 40 – 49 rokov (11,3 %), ako aj v Banskobystrickom a Žilinskom kraji (zhodne 10,9 %). Najvýraznejší dopyt evidujeme medzi respondentmi so základným vzdelaním, kde nový politický subjekt preferuje až 17,6 % opýtaných.
Prieskum zároveň ukázal, že najväčší záujem smerujúci k zmene je medzi voličmi strán Hlas-SD a KDH, kde ide takmer o každého desiateho respondenta. Naopak, najnižší záujem o nový politický subjekt deklarujú voliči hnutí Republika a SLOVENSKO. „Naznačuje to, že časť voličov nie je spokojná ani v rámci etablovaných politických strán,“ uviedol analytik Martin Klus z agentúry SCIO.
Podľa neho nejde len o nenaplnené očakávania voličov. „Svoju úlohu zohráva aj relatívne jednoduchý proces zakladania nových strán, relatívne nízka volebná kaucia či dosiahnuteľný prah zvoliteľnosti. V kombinácii s jedným volebným obvodom to vytvára priaznivé prostredie pre vstup nových subjektov na politickú scénu,“ doplnil Klus.
„Od roku 1992 sa na Slovensku neuskutočnili voľby, v ktorých by sa nepresadil aspoň jeden nový politický subjekt. Je preto pravdepodobné, že to tak bude aj v roku 2027. To môže výrazne ovplyvniť budúcu politickú mapu Slovenska, vrátane kontinuity vlády Roberta Fica, či zásadnej politickej zmeny,“ uzavrel Klus.
Prieskum bol realizovaný v dňoch 27. – 31. marca 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 025 respondentov.